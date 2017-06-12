Число молдавских производителей на российском рынке может возрасти

КИШИНЕВ, 12 июн — Sputnik. В ходе предстоящего визита в Молдову инспекторов Россельхознадзора планируется рассмотреть расширение списка молдавских производителей, которые смогут получить доступ на российский рынок, заявил в понедельник пресс-секретарь президента Игоря Додона Ион Чебан.

Как написал Чебан на своей официальной странице в соцсети Facebook, рабочий визит и переговоры в Москве советников президента Молдовы по экономике Елены Гореловой и сельскому хозяйству Иона Пержу приносит новые результаты.

"В ходе предстоящего визита в Республику Молдова инспекторов Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору будет рассмотрено расширение списка молдавских производителей, которые получат доступ на российский рынок", — отметил Чебан.

По его словам, "торговое сотрудничество между Молдовой и Россией продолжает успешно развиваться".

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В июне 2014 года Молдова подписала с ЕС соглашение об ассоциации и всеобъемлющей зоне свободной торговли. После ратификации этого соглашения молдавским парламентом отношения между двумя государствами и ухудшились. По соглашению, Молдова должна полностью открыть свой рынок для европейских товаров.

Додон вступил в должность президента Молдовы 23 декабря. Согласно своей предвыборной программе, он намерен восстановить стратегическое партнерство с Россией, вернуть молдавскую продукцию на рынок РФ и нормализовать сотрудничество в энергетике.

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