На кишиневском заводе забастовка: рабочие требуют повышения зарплат

КИШИНЕВ, 12 июн – Sputnik. Сегодня утром на заводе Fujikura Automotive MLD, который занимается производством кабелей для автомобильной промышленности, проходит забастовка. В социальных сетях появились снимки того, как во дворе предприятия сотни работников собрались, чтобы потребовать улучшения условий труда и увеличения зарплаты.

фото пресс-службы Посольства России в Молдове Мухаметшин: Евразийский экономический союз, взгляд в будущее

Предприятие открылось сравнительно недавно – в апреле этого года. Инвестиции составили 20 миллионов евро. На заводе производят кабель для крупных предприятий автопрома. В настоящее время здесь трудятся более 1200 человек. Завод работает в рамках свободной экономической зоны Expo Business Chișinău.

На открытии два месяца назад присутствовал премьер-министр Павел Филип. Он отметил тогда, что увеличение инвестиций в Молдову дает возможность правительству повышать зарплаты, пенсии и социальные инвестиции, улучшая, таким образом, условия жизни граждан. Однако уже сегодня, всего два месяца спустя, рабочие недовольны тем, как организован производственный процесс и низкими зарплатами.

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