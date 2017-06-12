Полтавченко: отношения между Петербургом и Гагаузией укрепляются

КИШИНЕВ, 12 июн – Sputnik. Реализация совместных экономических проектов Санкт-Петербурга и Гагаузии поможет выйти на качественно новый уровень сотрудничества, заявил в понедельник губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко в ходе визита в Комрат.

Полтавченко во главе большой делегации из Санкт-Петербурга посещает в эти дни нашу страну с целью налаживания взаимодействия между северной столицей России и Молдовой по многим направлениям.

В стенах Комратского государственного университета Полтавченко и башкан автономии Ирина Влах подписали дополнительный протокол к Соглашению между правительством Санкт-Петербурга и руководством Гагаузии о торгово-экономических и научно-технических отношениях.

Также были подписаны соглашения между учебными заведениями и другими учреждениями обоих регионов.

"Год назад в Петербурге открылось представительство Гагаузии. Между нашими народами развиваются добрые, человеческие, проверенные веками отношения. А если это есть, то мы все преодолеем", — заявил Полтавченко.

Башкан Гагаузии Ирина Влах отметила, что возглавляемый ею регион производит различного рода продукцию, которую можно с успехом поставлять в Санкт-Петербург.

"Мы развиваем консервную промышленность, швейную индустрию, осуществляем переработку нефтяных продуктов и развиваем другие направления. В Вулканештах действует зона свободного предпринимательства, аналогичные зоны готовятся к открытию в Чадыр-Лунге и Комрате", — подчеркнула Влах.

© Sputnik/ Евгений Панасенко Ирина Влах: Гагаузия открыта на 360 градусов

Она призвала бизнес автономии быть более активным в деле налаживания контактов с Санкт-Петербургом.

Визит делегации Санкт-Петербурга совпал с празднованием Дня России. С этим событием участников конференции, состоявшейся в Комратском университете, поздравил посол России в Молдове Фарит Мухаметшин.

"Сегодня праздник для всех, кто любит Россию, в том числе и для народа Гагаузии. Уверен, что отношения меду нашими народами будут укрепляться при поддержке таких людей, как Георгий Полтавченко", — сказал Мухаметшин.

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