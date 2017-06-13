Предсказания сбываются: что нагадали о курсе молдавского лея

КИШИНЕВ, 12 июн — Sputnik. Тенденции на валютном рынке Молдовы удивляют не только простых граждан страны, но и профессионалов, которые зарабатывают на этом. Поведение американского доллара с каждым днем повергает "валютчиков" в шок. Сами игроки валютного рынка прогнозируют, что пока еще "американец" продолжит отступать к лею. Это подтверждают и данные Национального банка Молдовы. Официальный курс молдавского лея к доллару на среду, 14 июня, составляет 18,19 лея. Нацвалюта отыграла у "иностранца" еще один бан. К слову, еще в начале мая американская валюта обходилась в республике дороже — 19,25 лея, а в начале года — за 20 леев.

В молдавских банках покупка доллара обходится в 18,07-18,13 лея, а продажа в 18,16-18,25 лея.

"Тенденция ослабления доллара, вероятно, еще сохранится, но все вскоре может измениться. Курс зависит от того, что происходит на мировой арене. Пока же люди ищут наиболее выгодный курс валют, чтобы поменять деньги выгоднее", — отметил один из участников валютного рынка.

Многие экономические эксперты считают, что укрепление национальной валюты не выгодно. Объяснение тому простое — сильный лей, как это ни парадоксально звучит, укрепляет торговые сети, и выгоден импортерам, перекупщикам, но не целесообразен для производителя. Экономисты настаивают, что сбережения целесообразнее хранить в разных валютных корзинах.

Согласно официальным данным Минэкономики, "с начала 2017 года национальная валюта укрепилась на 3,6% по отношению к доллару в номинальном. По отношению к евро молдавский лей обесценился на 0,5%".

© Sputnik/ Evghenii Panasenco Эксперт рассказал, ждать ли обвала молдавского лея этим летом

Ранее в Нацбанке пояснили, что подорожание лея связано с переизбытком валюты на рынке (высокое предложение валюты со стороны населения и экспортеров превысило спрос и потребности импортеров).

Доллар же, как отметили в Нацбанке, отступает и по отношению к другим региональным валютам (румынский лей и российский рубль). На протяжении трех месяцев зарегистрирован рост денежных переводов в пользу практически на 13% в сравнении с показателями начала аналогичного периода прошло года. Как и в 2016 году, темпы роста экспорта превышают показатели импорта. Увеличение поставок отечественной продукции в ЕС привело к росту доли евро во внешней торговле. Поэтому к "европейцу" молдавский лей укрепился меньше, чем к "американцу". Доллар же, как отметили в Нацбанке, отступает и по отношению к другим региональным валютам (румынский лей и российский рубль).

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