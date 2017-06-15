Европа дает Молдове 100 миллионов евро

КИШИНЕВ, 15 июн – Sputnik. Послы Евросоюза одобрили в четверг предоставление Молдове макрофинансовой помощи в 100 миллионов евро на 2017-2018 годы, говорится в сообщении пресс-службы Совета Европы.

Соглашение о выделении республике этих денег достигнуто с представителями Европарламента 6 июня.

"60 миллионов евро предоставят в виде кредитов, а еще 40 миллионов – в форме грантов", — говорится в сообщении Совета Европы.

Теперь решение о выделении средств должно получить формальное письменное одобрение институтов ЕС, которое будет дано без обсуждения.

© Sputnik/ Мирослав Ротарь Кредит на кредит: на что Молдова потратит деньги МВФ

Также в этой евроструктуре подчеркнули, что "Европарламент, Совет Европы и Еврокомиссия утвердили совместное заявление в преддверии изменения избирательной системы в Республике Молдова".

В нем подчеркивается, что "обеспечение эффективности механизмов демократии, в том числе многопартийность в парламенте и соблюдение закона, а также гарантий прав человека – условия получения помощи".

Также отмечается необходимость в эффективности и транспарентности системы управления публичными финансами, ведение борьбы с коррупцией и отмыванием денег.

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