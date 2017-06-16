Как молдавским операторам и фотографам узаконить свой бизнес

КИШИНЕВ, 16 июн — Sputnik. Государственная налоговая служба Молдовы советует музыкантам, фотографам и операторам узаконить свой бизнес, так как их услуги попадают под действие закона о предпринимательской деятельности. Чтобы узаконить свой бизнес, им необходимо оформить патент.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Граждан Молдовы ждет неприятный сюрприз от налоговой

Что нужно знать, собираясь оформить патент, и на что нужно обратить внимание будущему патентеобладателю. Об этом Sputnik рассказала пресс-секретарь Налоговой службы Молдовы Ольга Бачу.

Как оформить патент?

По словам Бачу, патент в зависимости от вида деятельности стоит до трех тысяч леев. Документ можно оформить в ближайшем отделении налоговой.

Согласно закону о предпринимательском патенте, для оформления патента необходимы следующие документы:

Патент выдается и продлевается по заявлению просителя патента/патентообладателя, поданному в территориальную налоговую инспекцию по месту жительства или по месту предполагаемой деятельности. Если в населенном пункте нет налоговой, то заявление можно подать в мэрию. Правда, выданный мэрией патент действителен только на подведомственной ей территории.

В заявлении на получение патента указываются:

a) имя, фамилия и место жительства заявителя;

b) вид предпринимательской деятельности, для занятия которой и спрашивается выдача или продление патента;

c) срок действия патента;

d) вид транспортного средства и его номерной знак, если предполагается использовать это транспортное средство для осуществления указанной деятельности.

Вместе с заявлением о выдаче патента на один из видов деятельности заявитель представляет копию диплома или иного документа об образовании, подтверждающих уровень квалификации, необходимой для осуществления соответствующего вида деятельности.

К заявлению о выдаче или продлении срока действия патента прилагаются документы, подтверждающие уплату взносов государственного социального страхования за весь заявленный период осуществления деятельности на основе предпринимательского патента, или документы, подтверждающие освобождение от уплаты взносов, а также документы, подтверждающие статус застрахованного лица в системе обязательного медицинского страхования.

Согласно местному законодательству, патент выдается или продлевается на один месяц или, по желанию заявителя, на более длительный срок.

© Sputnik/ Наталья Селиверстова Комментарий налоговой: имеют ли владельцы квартир право на скидку

Разберемся с налогами

Как отметила Бачу, доходы, получаемые за счет деятельности, оформленной под патентом, не облагаются подоходным налогом.

По ее словам, согласно действующему законодательству, "налогообложение патентообладателя производится в виде платы за патент, включающей подоходный налог, сборы за природные ресурсы, сбор за объекты торговли и/или предоставление услуг, сбор на благоустройство территории".

"Если человек устроен официально, допустим, в каком-то офисе, и подрабатывает на свадьбах или каких-то других торжествах, то при оформлении патента ставка подоходного налога не увеличивается. Патент — это есть налог. Если годовой доход человека не превышает 300 тысяч леев (15 тысяч евро), то он может работать на основе патента", — сказала Бачу.

По ее словам, если выше, то тогда надо регистрировать либо индивидуальное предприятие, либо Общество с ограниченной ответственностью. "Обычно большинство используют патенты. Если говорить о том, как их отслеживать, то существуют разные методы", — отметила Бачу.

Как налоговая отследит нарушителей?

На вопрос о том, как налоговая будет отслеживать тех, кто откажется работать по патенту, собеседница отметила, что есть разные оперативные методы.

"Проводятся проверки. У нас есть специальное управление, которое занимается анализом и проводит так называемые "контрольные закупки". Таким образом, мы мониторизируем, документируем все случаи", — сказала Бачу.

Она пояснила, что сотрудники налоговой собирают данные через различные источники и косвенные методы.

"Как правило, такие люди активно распространяют рекламу о своих услугах. Мы собираем информацию об этом человеке. Мы не срываем свадьбы или торжества какие-то", — заключила Бачу.

Кстати, не пропустите: у Sputnik Молдова активные ленты в Facebook, ВКонтакте и "Одноклассниках".

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.

Скачать приложение для iPhone >>

Скачать приложение для Android >>