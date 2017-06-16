Лей станет тверже: в Молдове появятся новые деньги

КИШИНЕВ, 16 июн — Sputnik. Глава Национального банка Молдовы Сергей Чокля объявил, что в скором времени банкнота номиналом в один лей будет заменена на монету такого же достоинства. Соответствующее предложение направлено в правительство страны.

Нацбанк предлагает ввести в обращение и монеты номиналом в два лея.

"Мы думаем о модернизации и национальной валюты. Мы заметили, что банкноты номиналом в один лей очень быстро изнашиваются и их цикл жизни крайне невелик. Есть проект, в котором мы предлагаем ввести несколько монет номиналом в один лей, два лея", — сказал Чокля.

Глава Нацбанка отметил, что на данный момент эта идея находится на уровне дискуссий, в том числе с правительством Молдовы и экономическими агентами.

Кстати, не пропустите: у Sputnik Молдова активные ленты в Facebook, ВКонтакте и "Одноклассниках".

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.

Скачать приложение для iPhone >>

Скачать приложение для Android >>