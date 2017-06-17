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Когда один евро будет стоить 45 молдавских леев

© Sputnik/ Evghenii Panasenco
Экономика
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Экономист Виорел Гырбу говорит, что именно происходит с национальной валютой

КИШИНЕВ, 17 июн — Sputnik. В прошлом году некоторые эксперты прогнозировали резкое падение молдавского лея: дескать, летом 2017 года за один евро будут "давать" 40-45 молдавских леев. Лето пришло, а молдавский лей не только не рухнул, но и укрепился. 

молдавские леи
© Sputnik/ Evghenii Panasenco
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Экономический эксперт Виорел Гырбу объясняет это большими валютными вливаниями со стороны внешних партнеров и политикой Национального банка Молдовы.

"Страна испытывает очень серьезную поддержку со стороны внешних доноров. За первые четыре месяца текущего года в государственный бюджет поступило более полутора миллиарда леев. Поступление валюты выше, чем спрос на валюту, кроме того Национальный банк имеет специфическую монетарную политику — базовая ставка остается на очень высоком уровне, выше нежели инфляция", — сказал эксперт.

Однако укрепление молдавского лея — вовсе не залог успешного развития экономики. Тут существует скорее обратная связь, утверждает экономист.

"Укрепление национальной валюты никогда не является позитивным моментом для экономики. Тем более для экономики развивающихся стран. Все страны пытаются ослабить свои национальные валюты для того, чтобы простимулировать экономику. Уменьшение курса национальной валюты является очень качественным и простым инструментом для развития национальной экономики", — резюмировал Гырбу.

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Теги:
молдавские леи, курс валют, валюта, Виорел Гырбу, Молдова
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