Эксперты "Россельхознадзора" примут важное решение для фермеров Молдовы

КИШИНЕВ, 20 июн – Sputnik. Группа экспертов "Россельхознадзора" находится с визитом в Молдове, сообщили во вторник в Национальном агентстве продовольственной безопасности страны.

"Эксперты инспектируют места производства посадочного материала и берут образцы саженцев, предназначенные для экспорта в Российскую Федерацию", — пояснили в ведомстве.

Во главе делегации – замначальника управления "Россельхознадзора" по Курской и Орловской областям Ольга Красовская.

В первый день эксперты проверили плантации в Бричанах, где выращивают саженцы для садов и ягоды. Там прошла встреча делегации с главой Нацагентства продовольственной безопасности Георге Габерем.

"Стороны обсудили перспективы сотрудничества, учитывая возможности роста производства и экспорта посадочного материала из Молдовы, а также предрасположенность сельхозпроизводителей из России расширять площади фруктовых садов", — подчеркнули в ведомстве.

В течение недели эксперты проверят 25 фермерских хозяйств из различных регионов страны. Затем они представят результаты исследований, которые позволят возобновить экспорт в Россию молдавским предприятиям, соответствующим требованиям и стандартам выращивания привитых деревьев и черенков винограда.

Эксперты "Россельхознадзора" уже второй год подряд приезжают в Молдову с подобной проверкой.

"В ближайшее время по приглашению Нацагентства продовольственной безопасности в Молдову прибудет другая группа специалистов "Россельхознадзора". Они проверят процесс выращивания растительной продукции на плантациях экономических агентов, которые хотят экспортировать фрукты, виноград и овощи в Россию", — добавили в ведомстве.

В июне 2014 года Молдова подписала с ЕС соглашение об ассоциации и всеобъемлющей зоне свободной торговли.

© Sputnik/ Samvel Sepetchian Таможня дает добро: Россия может открыть дополнительные пункты для молдавского экспорта

После ратификации этого соглашения молдавским парламентом отношения между двумя государствами и ухудшились. По соглашению, Молдова должна полностью открыть свой рынок для европейских товаров.

Позже стороны неоднократно проводили переговоры о расширении поставок молдавской продукции на рынок России.

Ранее "Россельхознадзор" пояснил, что готов рассмотреть возможность расширения перечня молдавских компаний-экспортеров, однако продукция должна соответствовать необходимым требованиям.

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