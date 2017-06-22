Какую клубничку в Молдове еще увидят

КИШИНЕВ, 22 июн — Sputnik. Апрельский снегопад не оказал серьезного влияния на нынешний урожай клубники, заявила Sputnik администратор одного из хозяйств района Кэлэраш Светлана Додон. По ее словам, небольшие проблемы возникли только со сбором первого урожая.

"Обычно наш урожай составляет от 22-х до 45-ти тонн с гектара. В этом году 45-ти, конечно, не было, потому что первый урожай мы не собирали. Из-за прохладной погоды упали первые цветки. Но зато потом мы собрали крупную клубнику. Средний урожай у нас составил 37 тонн с гектара", — рассказала Светлана Додон.

По словам сельхозпроизводителей, клубника последнего сбора проигрывает по размеру.

© Sputnik / EVGHENII PANASENCO После снегопада Кишинев превратился в кладбище деревьев

Однако вкус таких ягод значительно слаще, чем выращенных в начале сезона.

Экспортная цена на клубнику в течение сезона тоже существенно меняется.

В конце мая предприятие, которое администрирует Светлана Додон, поставляло ягоду на российский рынок по 1, 80 доллар за килограмм, а теперь ее продают по 80 центов.

Как отметила собеседница, экспортировать молдавскую клубнику в Европу не имеет смысла, поскольку на Западе под эту культуру засажены большие площади.

"У нас вся надежда на Россию. Нам удобно, потому что возникает своеобразное окно. Сначала созревает наша клубника, а потом краснодарская. Получается, что мы друг другу не мешаем и не являемся конкурентами", – пояснила Светлана Додон.

В текущем году данное предприятие отправило на российский рынок порядка 28-ти тонн клубники.

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