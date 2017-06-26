Как Молдове заработать за неделю 370 миллионов леев

КИШИНЕВ, 26 июн – Sputnik. Работа таможенников с 19 по 25 июня принесла 369,7 миллиона леев доходов в госбюджет, свидетельствуют данные Таможенной службы страны.

Как пояснили в ведомстве, были оформлены 9 тысяч 265 деклараций, что и позволило получить такую сумму.

Кроме того, еще почти 95 тысяч леев заработали на штрафах за нарушение законодательства (составлены 54 протокола).

В течение прошлой недели государственную границу Молдовы пересекли 91 тысячу 683 раза. Самый большой пассажиропоток зарегистрирован на пунктах пропуска, граничащих с Румынией. Максимальные цифры зафиксированы на таможенных пунктах Леушены и Скуляны.

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