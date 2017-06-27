Смогут ли жители Приднестровья получать две пенсии - свою и в Кишиневе

КИШИНЕВ, 27 июн — Sputnik. Стало известно, что жители Приднестровья смогут получать молдавскую пенсию. Это предусматривается в новом проекте закона Министерства труда, социальной защиты и семьи. Нововведения коснутся жителей Приднестровья, обладающих молдавскими паспортами. Власти Молдовы предлагают учитывать трудовой стаж, наработанный после 1 января 1992 года.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Экономисты считают, что рожденные после 1970 года пенсий не получат

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Несмотря на то, что жители Приднестровья не делают взносов в государственный бюджет социального страхования, Кишинев решил пойти на этот шаг, чтобы соблюсти социальные права.

Трудовой стаж будет учитываться с 1 января 1992 года, однако, по предложению Минтруда, пенсию начислят, начиная с другой даты – с 1 января 1999-го года.

Многих интересует вопрос — смогут ли в этом случае жители Приднестровья получать сразу две пенсии, спешим огорчить — увы, нет. Получать сразу две пенсии — и молдавскую, и приднестровскую — не выйдет, предупреждают в Министерстве труда, социальной защиты и семьи.

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С 2013-го года между Кишиневом и Тирасполем действует механизм обмена данными. Так что гражданин должен выбрать, какую из двух пенсий ему выгоднее получать. Но лишь единственную!

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