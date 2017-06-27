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Тирасполь

Объединит ли молдавская пенсия Кишинев и Тирасполь

© Sputnik/ Мирослав Ротарь
Экономика
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Sputnik попытался выяснить, насколько жизнеспособен законопроект, по которому жители Приднестровья смогут получать пенсию на правом берегу Днестра – выдержит ли экономика страны дополнительную нагрузку

КИШИНЕВ, 27 июн – Sputnik. Любопытная идея пришла в голову чиновникам из Министерства труда, социальной защиты и семьи Молдовы.

Пенсионер
© Sputnik/ Evghenii PANASENCO
Жители Приднестровья смогут получать молдавскую пенсию

На публичное обсуждение вынесены поправки в пенсионную систему, которые предусматривают получение молдавских пенсий жителями Приднестровья.

В чем суть изменений

Нововведения коснутся жителей Приднестровья, обладающих молдавскими паспортами. Власти Молдовы предлагают учитывать трудовой стаж, наработанный приднестровцами после 1 января 1992-го года.

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Он ляжет в основу для начисления пособия по старости. В Министерстве труда, социальной защиты и семьи отмечают, что, хотя граждане, проживающие на левом берегу Днестра, не делают взносов в государственный бюджет социального страхования Республики Молдова, данная инициатива выдвинута для того, чтобы соблюсти их социальные права.

"Подчеркиваем, что юридически территория, расположенная на левом берегу Днестра, является частью Республики Молдова, и ее граждане имеют право работать в любом учреждении, расположенном на территории страны", — считают в ведомстве.

У пожилых людей сегодня не так много поводов для радости.
© Sputnik/ Игорь Зарембо
У пожилых людей сегодня не так много поводов для радости.

Две пенсии или одна?

Трудовой стаж будет учитываться с 1 января 1992 года, однако, по предложению Минтруда, пенсию начислят, начиная с другой даты — с 1 января 1999 года. При расчетах будет учитываться минимальная заработная плата на момент начисления пособия.

Виорел Гырбу
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Пенсионная реформа в Молдове – фиговый листок голого бюджета

Кроме того, гражданам обещают дополнительную единовременную финансовую поддержку в размере 550 леев. Правда, получать сразу две пенсии — и молдавскую и приднестровскую не выйдет, предупреждают в министерстве труда, социальной защиты и семьи. С 2013 года между Кишиневом и Тирасполем действует механизм обмена данными. Так что гражданин должен выбрать — какую из двух пенсий ему выгоднее получать.

Цена вопроса

Пока сложно говорить о том, что выберут жители Приднестровья, произойдет ли отказ от тираспольской пенсии в пользу кишинёвской. Тем более, что приднестровские риэлторы всерьез говорят о наметившейся тенденции переезда молдавских пенсионеров в Тирасполь и Бендеры. Причина банальна – покупательская способность тираспольской пенсии с надбавками из России выше, чем пенсия, получаемая в Молдове.

"Но, если выгоднее будет получать пенсию в Молдове, то многие будут оформлять документы и сделают свой выбор в пользу молдавской пенсии", — говорят приднестровцы.

Данная инициатива потребует дополнительных расходов из государственного бюджета Молдовы.

Пенсионные реформы в странах СНГ и проблемы пенсионеров
© Sputnik.
Пенсионные реформы в странах СНГ и проблемы пенсионеров

На 2018-й год понадобится порядка 386 тысяч леев, на 2019 — 830 тысяч, на 2020 — один миллион 313 тысяч леев, отмечают авторы изменений.

Людей объединяет одно – стремление жить нормальной жизнью

Стоит отметить, что данный проект пока лишь обсуждается. Для того, чтобы он вступил в силу, необходимы чтения в парламенте и голосование за документ.

Экономический эксперт Татьяна Ларюшина отметила в интервью Sputnik, что сам факт появления подобной инициативы – это уже вещь положительная, так как показывает, что происходит обмен информацией между обоими берегами Днестра.

Тирасполь. Наши дни.
© Sputnik/ Мирослав Ротарь
Тирасполь. Наши дни.

"Нас объединяет одно – это стремление людей жить нормальной жизнью. И если все-таки эта инициатива будет реализована, важно, чтобы были на начальном этапе обговорены условия, кто будет финансировать, каким образом эти механизмы вообще заработают.  Ведь может случиться так, что Молдова сама будет не в силах "потянуть" реализацию данной идеи. А приднестровский бюджет и его социальная составляющая получает поддержку со стороны России. Будут ли пенсионеры массово отказываться от этих денег в пользу молдавской пенсии – большой вопрос. Но хочу заметить, в целом, на мой взгляд, инициатива сигнализирует о том, что и Тирасполь, и Кишинев устали от конфронтации и пытаются найти общие точки соприкосновения".

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Теги:
объединение, пенсия, Татьяна Ларюшина, Кишинев, Тирасполь, Экономическая помощь, Государственный бюджет, Экономическая политика
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