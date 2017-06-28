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Узнай, как получить специальный приз Национального банка Молдовы

Экономика
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Финансовый регулятор объявляет конкурс на лучший эскиз монеты достоинством один и два лея

КИШИНЕВ, 28 июн — Sputnik. Специальные призы в виде юбилейных серебряных монет ждут граждан Молдовы, которые примут участие в конкурсе на лучший эскиз молдавского лея. Накануне Национальный банк страны объявил о смене "формата" национальной валюты.

Вице-президент Национального банка Ион Стурзу
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
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Банкнота номиналом в один лей постепенно будет изыматься из обращения, пока совсем не исчезнет из кошельков граждан.

Ей на смену придут две новые монеты достоинством один и два лея.

Как пояснил журналистам вице-губернатор Нацбанка Ион Стурзу, международная практика рекомендует делать ребрендинг банкнот не реже, чем один раз в 8-10 лет. А возраст молдавского лея составляет уже 23 года.

"Если в то время банкнота отвечала требованиям времени, то сейчас она устарела. К тому же в Молдову приезжает много иностранцев. Обычно туристы оставляют для личной коллекции монеты той страны, в которой побывали", — пояснил Ион Стурзу.

Национальный банк Молдовы пока не решил, как будут выглядеть монеты номиналом в один и два лея, поэтому объявил публичные консультации.

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© Sputnik/ Nicokai Kibich
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Граждане, обладающие оригинальными идеями могут прислать свои эскизы в формате А4 на электронную почту Набанка, либо отправить письмо обычным конвертом. К эскизу обязательно должно прилагаться описание идеи. 

Работы молдавских авторов будут приниматься вплоть до 4 августа. После этой даты специальная комиссия выберет шесть лучших эскизов, а их авторы получат призы  Нацбанка.

"Один или два эскиза могут быть отображены на монетах, которые пустят в обращение", — заявил вице-губернатор Нацбанка.

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Теги:
приз, Нацбанк Молдовы, Молдова, Экономика, бизнес и финансы
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