Узнай, как получить специальный приз Национального банка Молдовы

КИШИНЕВ, 28 июн — Sputnik. Специальные призы в виде юбилейных серебряных монет ждут граждан Молдовы, которые примут участие в конкурсе на лучший эскиз молдавского лея. Накануне Национальный банк страны объявил о смене "формата" национальной валюты.

Банкнота номиналом в один лей постепенно будет изыматься из обращения, пока совсем не исчезнет из кошельков граждан.

Ей на смену придут две новые монеты достоинством один и два лея.

Как пояснил журналистам вице-губернатор Нацбанка Ион Стурзу, международная практика рекомендует делать ребрендинг банкнот не реже, чем один раз в 8-10 лет. А возраст молдавского лея составляет уже 23 года.

"Если в то время банкнота отвечала требованиям времени, то сейчас она устарела. К тому же в Молдову приезжает много иностранцев. Обычно туристы оставляют для личной коллекции монеты той страны, в которой побывали", — пояснил Ион Стурзу.

Национальный банк Молдовы пока не решил, как будут выглядеть монеты номиналом в один и два лея, поэтому объявил публичные консультации.

© Sputnik/ Nicokai Kibich Главные экономические показатели Нацбанка РМ

Граждане, обладающие оригинальными идеями могут прислать свои эскизы в формате А4 на электронную почту Набанка, либо отправить письмо обычным конвертом. К эскизу обязательно должно прилагаться описание идеи.

Работы молдавских авторов будут приниматься вплоть до 4 августа. После этой даты специальная комиссия выберет шесть лучших эскизов, а их авторы получат призы Нацбанка.

"Один или два эскиза могут быть отображены на монетах, которые пустят в обращение", — заявил вице-губернатор Нацбанка.

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