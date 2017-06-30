Представители крупного российского бизнеса прибыли в Молдову

КИШИНЕВ, 30 июн — Sputnik. В Молдову в пятницу прибывает делегация крупнейших предпринимателей из России, представляющих различные сферы экономики, сообщил в соцсетях президент Молдовы Игорь Додон.

"Они входят в состав руководства одной из крупнейших ассоциаций российских предпринимателей "Деловая Россия". Цели визита — знакомство с молдавским бизнесом, налаживание сотрудничества, оценка инвестиционного потенциала нашей страны", — написал Додон в facebook.

По его словам, в состав делегации входят:

— Борис Титов, уполномоченный при президенте Россиипо защите прав предпринимателей, председатель совета "Российского союза виноградарей и виноделов";

— Александр Репик, президент "Деловой России", председатель Совета директоров одной из крупнейших фармацевтических компаний "Р-Фарм";

— Андрей Назаров, председатель Совета директоров строительной компании "Гранель";

— Рустам Муратов, вице-президент компании "Гранель";

— Павел Титов, президент винодельческой компании "Абрау-Дюрсо";

— Сергей Недорослев, председатель совета директоров компании "Каскол", президент компании "Стан";

— Сергей Генералов, президент группы компаний "Промышленные инвесторы";

— Игорь Чайка, председатель совета директоров FRC International Trading (Shanghai) Limited.

"Сферы интересов российских бизнесменов весьма разнообразны — это строительство, промышленность, высокотехнологичные и наукоемкие сектора, производство медикаментов, виноделие и т.д. Годовой оборот компаний, которые представляют наши гости из России, превышает в несколько раз годовой ВВП Молдовы", — отметил Додон.

Он сообщил, что распорядился созвать заседание Экономического совета при президенте Республики Молдова 30 июня в 16.00 во Дворце Республики.

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В ходе заседания состоится и встреча представителей деловых кругов Российской Федерации и Республики Молдова.

"Приглашаю молдавских предпринимателей, заинтересованных в развитии сотрудничества с деловыми кругами России, принять участие в намеченной встрече", — заключил Додон.

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