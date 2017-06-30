Молдова-Евросоюз: игра в одни ворота

КИШИНЕВ, 30 июн — Sputnik, Нику Гончар. В субботу, 1 июля, исполняется ровно год с момента вступления в силу Соглашения об ассоциации между Молдовой и Европейским союзом.
Этот документ заменил предыдущее Соглашение о партнерстве и сотрудничестве Молдовы с ЕС, действовавшее с июля 1998 года. Став ассоциированным членом ЕС, страна приняла на себя ряд обязательств, в том числе и по договору о Зоне свободной торговли (DCFTA). Два этих документа были подписаны одновременно в Брюсселе 27 июня 2014 году.
Год назад правительство объявило, что план действий по внедрению Соглашения об ассоциации с ЕС на 2014-2016 гг. был выполнен на 73,73%, укрепив таким образом политические и экономические отношения между Европейским союзом и Молдовой.
Сторонники европейской интеграции подчеркивают, что соглашение DCFTA не противоречит никаким другим соглашениям о свободной торговле, стороной которых является Молдова, и не ограничивает возможности Молдовы экспортировать свои продукты в другие страны.
Тем не менее, конфликтной ситуации Кишиневу избежать не удалось. Сразу же после подписания Молдовой Соглашения об ассоциации с ЕС РФ начала вводить ограничения на поставки товаров из Молдовы (фрукты, плодоовощные консервы, вино), поскольку не были учтены ее торгово-экономические интересы и не проведены необходимые консультации. В итоге с июля 2014 по август 2016 гг. экспорт молдавских товаров на российский рынок снизился на 325 млн. долл.
Продукция сельского хозяйства, востребованная на российском рынке, оказалась не нужна Евросоюзу. Например, до подписания Соглашения об ассоциации с ЕС, Молдова экспортировала в страны ЕС яблоки на 500 тыс. долларов, то после подписания — всего на 300 тыс. долларов больше. В то же время если раньше страна экспортировала на российский рынок яблоки на 32 млн. долларов, после продажи упали в 10 раз.
Фермеры из северных районов республики потребовали от официального Кишинева пересмотреть соглашение о свободной торговле с Евросоюзом, а также высказались за поиск решений по возобновлению экспорта товаров в Россию.
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Весной 2015 года молдавские сельхозпроизводители дважды выходили на масштабные акции протеста в связи с катастрофической ситуацией в аграрном секторе. Аграрии требовали выплатить долги по субсидиям, решить вопрос с подорожанием топлива. Они также выступали за деблокирование кредитного процесса в сельском хозяйстве.
Сторонники европейской интеграции считают, что после подписания Соглашения и вступления в силу DCFTA молдавскому бизнесу, ориентированному на экспорт, нужно было время, чтобы адаптироваться к новым условиям. Они полагают, что положительные выгоды от внедрения DCFTA в Молдове ощущаются с прошлого года.
"В том числе рост был до 65% молдавского экспорта в ЕС", — отметил глава представительства миссии ЕС в республике Пиркка Тапиола.
Статистические данные подтверждают, что с января по май нынешнего года 63% поставок молдавского товара пришлось на страны Евросоюза. Доля СНГ составила 21%.
Главным торговым партнером Молдовы стала Румыния. Экспорт в эту страну вырос на 19,7%, превысив 166,2 млн долларов.
На втором месте выступает не входящая в ЕС Россия — 81,3 млн млн долларов. Но зато, по сравнению с прошлым годом РФ получила на треть больше товаров из Молдовы. На третьем месте по потреблению молдавской продукции оказалась Италия 61,2 млн долларов, но экспорт увеличился всего на пол-процента.
В свою очередь импорт в Молдову зарубежной продукции поступило гораздо больше. Причем львиную "долю "обеспечил" Евросоюз.
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В январе-апреле импорт в Молдову увеличился на 14,5%, превысив 1 млрд 392 млн долларов, из них из ЕС поступило продукции на сумму 672,7 млн. На долю СНГ пришлось 27,5% — 364,6 млн долларов.
Дефицит торгового баланса вырос на 14,3% — до 709,8 млн, — вдвое превысив экспорт.
Таким образом можно сделать вывод что, Соглашения об ассоциации Молдовы с ЕС пока выгодно для самого Евросоюза. Жители страны особых улучшений не почувствовали.