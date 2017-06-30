Молдова-Евросоюз: игра в одни ворота

КИШИНЕВ, 30 июн — Sputnik, Нику Гончар. В субботу, 1 июля, исполняется ровно год с момента вступления в силу Соглашения об ассоциации между Молдовой и Европейским союзом.

Этот документ заменил предыдущее Соглашение о партнерстве и сотрудничестве Молдовы с ЕС, действовавшее с июля 1998 года. Став ассоциированным членом ЕС, страна приняла на себя ряд обязательств, в том числе и по договору о Зоне свободной торговли (DCFTA). Два этих документа были подписаны одновременно в Брюсселе 27 июня 2014 году.

© Sputnik/ Алексей Мальгавко Молдавское молоко вытесняют с отечественного рынка

Год назад правительство объявило, что план действий по внедрению Соглашения об ассоциации с ЕС на 2014-2016 гг. был выполнен на 73,73%, укрепив таким образом политические и экономические отношения между Европейским союзом и Молдовой.

Сторонники европейской интеграции подчеркивают, что соглашение DCFTA не противоречит никаким другим соглашениям о свободной торговле, стороной которых является Молдова, и не ограничивает возможности Молдовы экспортировать свои продукты в другие страны.

Тем не менее, конфликтной ситуации Кишиневу избежать не удалось. Сразу же после подписания Молдовой Соглашения об ассоциации с ЕС РФ начала вводить ограничения на поставки товаров из Молдовы (фрукты, плодоовощные консервы, вино), поскольку не были учтены ее торгово-экономические интересы и не проведены необходимые консультации. В итоге с июля 2014 по август 2016 гг. экспорт молдавских товаров на российский рынок снизился на 325 млн. долл.

© Sputnik/ Igor Zarembo Ассоциация ассоциации рознь

Продукция сельского хозяйства, востребованная на российском рынке, оказалась не нужна Евросоюзу. Например, до подписания Соглашения об ассоциации с ЕС, Молдова экспортировала в страны ЕС яблоки на 500 тыс. долларов, то после подписания — всего на 300 тыс. долларов больше. В то же время если раньше страна экспортировала на российский рынок яблоки на 32 млн. долларов, после продажи упали в 10 раз.

Фермеры из северных районов республики потребовали от официального Кишинева пересмотреть соглашение о свободной торговле с Евросоюзом, а также высказались за поиск решений по возобновлению экспорта товаров в Россию.

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Весной 2015 года молдавские сельхозпроизводители дважды выходили на масштабные акции протеста в связи с катастрофической ситуацией в аграрном секторе. Аграрии требовали выплатить долги по субсидиям, решить вопрос с подорожанием топлива. Они также выступали за деблокирование кредитного процесса в сельском хозяйстве.

Сторонники европейской интеграции считают, что после подписания Соглашения и вступления в силу DCFTA молдавскому бизнесу, ориентированному на экспорт, нужно было время, чтобы адаптироваться к новым условиям. Они полагают, что положительные выгоды от внедрения DCFTA в Молдове ощущаются с прошлого года.

"В том числе рост был до 65% молдавского экспорта в ЕС", — отметил глава представительства миссии ЕС в республике Пиркка Тапиола.

Статистические данные подтверждают, что с января по май нынешнего года 63% поставок молдавского товара пришлось на страны Евросоюза. Доля СНГ составила 21%.

Главным торговым партнером Молдовы стала Румыния. Экспорт в эту страну вырос на 19,7%, превысив 166,2 млн долларов.

На втором месте выступает не входящая в ЕС Россия — 81,3 млн млн долларов. Но зато, по сравнению с прошлым годом РФ получила на треть больше товаров из Молдовы. На третьем месте по потреблению молдавской продукции оказалась Италия 61,2 млн долларов, но экспорт увеличился всего на пол-процента.

В свою очередь импорт в Молдову зарубежной продукции поступило гораздо больше. Причем львиную "долю "обеспечил" Евросоюз.

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В январе-апреле импорт в Молдову увеличился на 14,5%, превысив 1 млрд 392 млн долларов, из них из ЕС поступило продукции на сумму 672,7 млн. На долю СНГ пришлось 27,5% — 364,6 млн долларов.

Дефицит торгового баланса вырос на 14,3% — до 709,8 млн, — вдвое превысив экспорт.

Таким образом можно сделать вывод что, Соглашения об ассоциации Молдовы с ЕС пока выгодно для самого Евросоюза. Жители страны особых улучшений не почувствовали.