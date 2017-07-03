В Приднестровье отменили спецпошлины на молочку

ТИРАСПОЛЬ, 3 июл — Sputnik, Ирина Ляхова. В Приднестровье отменили специальную пошлину на некоторые молочные товары, ввозимые на территорию региона, сообщает корреспондент Sputnik со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК). Такие изменения внесены в постановление правительства.

"В частности, спецпошлина не применяется в отношении молока и сливок несгущенных без добавления сахара, сливок, йогурта, кефира, сквашенных молока и сливок, сыров и творога", — говорится в сообщении ГТК.

Исходя из правительственного документа, данная мера принята в целях недопущения роста цен на социально значимые товары.