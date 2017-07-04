За что Молдова получила 100 млн евро от ЕС

КИШИНЕВ, 4 июл — Sputnik. Европейский парламент проголосовал за предоставление Молдове макрофинансовой помощи в размере 100 миллионов евро, сообщили во вторник в пресс-службе правительства республики.

Vadim Rusu Кредиты МВФ и экономика Молдовы: кто в выигрыше

Из общей суммы 60 миллионов евро перечислят республике в качестве кредита, а оставшиеся 40 миллионов республика получит в виде гранта. В пресс-службе правительства республики добавили, помощь будет предоставлена в качестве поддержки плана по экономической стабилизации и структурных реформ.

Помощь предоставляется в обмен на пакет реформ, которые правительство согласовало с Евросоюзом и МВФ. За выполнением условий, поставленных перед Молдовой, будут следить эксперты Еврокомиссии и Европейской службы внешних дел. На основе выводов специалистов этих европейских структур будет принято решение о выделение первого транша макрофинансовой помощи.

"До получения первого транша, мы должны выполнить ряд условий. Предстоит много работы", — заявил на заседании правительства во вторник премьер-министр республики Павел Филип.

Как подчеркнули в правительстве, среди предварительных условий значатся — соблюдение демократии, правового статуса и прав человека, борьба с коррупцией, обеспечение прозрачности в управлении финансами и прочее.