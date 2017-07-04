Приднестровье за два дня сблизит 15 государств

ТИРАСПОЛЬ, 4 июл — Sputnik, Ирина Ляхова. С 6 по 8 июля в Приднестровье пройдет Международный экономический форум. Для участия в нем поступило более 550 заявок от представителей не только Приднестровья, но ближнего и дальнего зарубежья, сообщили в пресс-службе правительства.

"Со стороны иностранных гостей выразили желание принять участие в форуме более 15 государств. В основном из Российской Федерации, из которой прибудут и представители органов власти, и представители бизнес-сообщества, и потенциальные инвесторы", — отметил зампред правительства по вопросам стратегического развития и реформ Алексей Цуркан.

Форум носит общеэкономический характер, на его площадке представят и рассмотрят проекты решений, которые обсуждаются как в правительстве, так и в Верховном Совете Приднестровья.

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