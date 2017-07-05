В Приднестровье могут увеличить пенсии некоторым категориям граждан

ТИРАСПОЛЬ, 5 июл — Sputnik, Ирина Ляхова. В Приднестровье некоторым категориям граждан намерены увеличить надбавки к социальным пенсиям на 25%, а с 2019 года — на 50%.

© Sputnik/ Evghenii PANASENCO Пенсионная рулетка: останутся ли в Молдове пенсионеры

Такой законопроект парламентарии поддержали во втором чтении и на следующем пленарном заседании намечают принять в третьем, окончательном чтении для того, чтобы ускорить получение надбавки.

Набавления к пенсии предлагается поднять для участников боевых действий, вооруженных конфликтов, боевых операций по защите СССР на территории других государств. По данным профильного министерства, на учете таких граждан около двухсот.

Кроме того, предусматривается увеличение надбавки к пенсиям детям-инвалидам до 18 лет, временно нуждающимся в посторонней помощи. В 2018 году она составит 75% от минимального размера пенсии, а с 2019 года — 100%.