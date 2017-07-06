За нос не поводить: налоговая тотально проверит рынки Молдовы

КИШИНЕВ, 6 июл — Sputnik. Государственная налоговая служба Молдовы решила проверить не чистых на руку торговцев на рынках республики. Первыми под колпак налоговой попали продавцы 38 базаров муниципия Кишинева. Как подчеркнули в ведомстве, сейчас выясняется, соблюдают ли налогоплательщики действующее законодательство.

Сотрудники налоговой проверяют законность работы торговцев розничным товаром и поставщиков услуг населению в постоянных и временных ларьках, а также в мобильных торговых точках. Данная спецоперация продлится до конца июля. Под проверку попадут рынки во всех районах республики.

Торговцы, которые работают с нарушением местного законодательства, рискуют получить штрафы до семи тысяч леев.