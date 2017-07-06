Какие денежные купюры чаще всего подделывают в Румынии

КИШИНЕВ, 6 июл — Sputnik. Перед тем, как отправиться на отдых за границу, необходимо позаботиться о финансах. Так как расчеты в другой стране будут производиться местными денежными средствами, стоит помнить, что можно попасть на удочку фальшивомонетчиков. К примеру, в соседней Румынии участились случаи фальсификации местных денежных знаков. По данным Национального банка страны-соседки, чаще всего там подделывается купюра номиналом в 100 румынских леев.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Как распознать фальшивые леевые купюры

Как отмечено в отчете Нацбанка Румынии, число фальшивых денег в стране увеличилось на 56% в сравнении с показателями 2015 года. Таким образом, правоохранительными органами было выявлено около семи тысяч подделок, большая часть из которых находилась уже в обращении. Из общего числа пять тысяч 600 подделанных купюр были номиналом в 100 румынских леев.

На втором месте среди популярных у фальшивомонетчиков в Румынии купюр стала банкнота номиналом в 10 румынских леев. Таких подделок выявлено чуть больше тысячи. В тройку самых часто фальсифицируемых денег попала купюра номиналом в 50 румынских леев.

Согласно статистике, на каждые 10 миллионов банкнот в Румынии 52 подделанные, а в 2015 году таких было всего 37.