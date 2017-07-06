Российские предприниматели поддержат приднестровцев

ТИРАСПОЛЬ, 6 июл — Sputnik, Ирина Ляхова. Предприниматели России намерены поделиться опытом с приднестровскими коллегами. Об этом на Приднестровском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сказал первый вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА России" Павел Сигал.

"Мы готовы, если на то будет политическая воля руководства и, прежде всего, самого бизнес-сообщества, поделиться своим опытом, помочь избежать ошибки и быстрее пройти тот путь, который вам предстоит", — отметил российский предприниматель на открытии форума.

© Sputnik/ Ирина Ляхова В Приднестровье организуют Международный экономический форум

По словам Сигала, организация "ОПОРА России" существует свыше 15 лет и объединяет свыше 400 тысяч предпринимателей Российской Федерации.

"Нам за это время многое удалось с точки зрения взаимодействия бизнеса и власти, проведения реформ, создания инфраструктуры поддержки предпринимательства", — поделился он достижениями организации.

Председатель Верховного Совета Приднестровья Александр Щерба отметил заинтересованность в том, чтобы на форуме звучали достижения, как приднестровского предпринимательского сообщества, так и предприятий Российской Федерации, стран СНГ, дальнего зарубежья.

"Особые подходы в организации бизнеса, организации экономического развития отдельного предприятия могут быть взяты за основу и послужить развитию Приднестровья", — заметил он.

Александр Щерба также почеркнул особую роль Российской Федерации в поддержке Приднестровья.

"В трудные времена и в условиях экономического развития Россия всегда приходила к нам на помощь и предоставляла инвестиции в развитие сельского хозяйства, кредитования малый бизнес, вкладывала средства в развитие социальной инфраструктуры", — пояснил он.

Приднестровский международный экономический форум (ПМЭФ) организуется правительством Приднестровья впервые. Для участия в нем поступило более 550 заявок от представителей не только приднестровского региона, но 15 государств ближнего и дальнего зарубежья. Он продлится три дня и завершится акцией Торгово-промышленной палаты "Покупай Приднестровское", которая состоится 8 июля в городе Бендеры.