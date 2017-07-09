Валютные шоки: что происходит с курсом молдавского лея к доллару

КИШИНЕВ, 9 июл — Sputnik. Молдавский лей продолжает удерживать позиции по отношению к доллару США. Курс валют по-прежнему не радует ни граждан, ни трейдеров. Одни боятся, что могут потерять свои доходы, а вторые переживают за свой бизнес.

© Sputnik/ Наталья Селиверстова Лей дорожает к доллару и евро: бежать ли в валютные кассы

В молдавских банках в выходные покупка доллара обходится в 18,05-18,08 лея, а продажа в 18,13-18,2 лея. Некоторые обменники покупают доллары по 17 леев, а то и ниже. Участники валютного рынка, кажется, до сих пор не могут оправиться от шокирующего поведения доллара. На понедельник Национальный банк Молдовы вновь объявил о незначительном, но все-таки укреплении лея по отношению к доллару. Официальный курс молдавского лея к доллару, установленный Нацбанком на понедельник, 10 июля, составляет 18,14 лея. Таким образом, нацвалюта отыграла у "американца" всего один бан.

"Поведение доллара связанно с положением на международных рынках. Вполне вероятно, что вскоре можно ожидать исправление ситуации. Сами этого ждем. Очень многие клиенты жалуются на ослабление доллара — люди считают каждую копейку",- отметил один из представителей валютного рынка.

По словам экономистов, молдавский лей реагирует на изменения на мировых аренах также как и валюты остальных стран. Правда, происходит это с некоторым опозданием. Как утверждают эксперты, молдавский лей уже не вернется к показателям двухлетней давности, когда доллар стоил чуть больше 14 леев. Надеемся, что этого не произойдет. Нынешнее, так называемое, укрепление нацвалюты носит временный характер.

Тем не менее, специалисты советуют держать накопления в более стабильных валютах. Чтобы обезопасить свои сбережения, эксперты советуют хранить активы в нескольких валютных корзинах.