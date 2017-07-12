Имущество с молотка: что в Молдове еще не продали

КИШИНЕВ, 12 июл — Sputnik. Премьер-министр Молдовы Павел Филип призвал компании ОАЭ принять участие в приватизации государственных предприятий республики, выставленных на продажу. Речь идет, в частности, о "Moldtelecom", "Air Moldova" и компаниях энергетического сектора.

В июне завершился очередной этап приватизации государственного имущества, общая стартовая стоимость которого оценивалась в 1,3 миллиарда леев. Всего с начала этого года было организовано два таких этапов. По итогам первого семестра этого года, как отметили в Агентстве публичной собственности, были выставлены на продажу 47 объектов. В результате аукциона приватизированы 9 объектов: "Glass Container Company" (31,415%), "Floare-Carpet" (59,486%), "Завод по производству сливочного масла и сыра "InLav"(13,331%), "Autoservice din Pîrlița" (7,360%), "Livada" (0,748%), "Agromec-Zăbriceni" (0,078%), "Agroindservice" (0,064%), "Întreprinderea de colectare și desfacere Anenii Noi" (3,507%) и государственное коммерческое предприятие магазин "Fantezie", находящийся в Кишиневе (проспект Штефан чел Маре, 73).

© Sputnik/ Мирослав Ротарь Румыния нацелилась на приватизацию госимущества Молдовы

Кроме того, подписаны контракты по купле-продаже трех объектов неоконченного строительства, выставленных на приватизацию в конце 2016 года (кинотеатр в Тараклии, амбулаторное отделение в Вэлчинэць, административный блок института микробиологии вирусологии с примыкающей площадью в 9,0671 га в Кишиневе) и единого комплекса "Центр репродукции птицы — Абаклия" (район Басарабяска, село Абаклия).

Согласно данным Агентства публичной собственности, в огромном списке объектов, которые были выставлены на приватизацию, числились среди прочих: ГП авиакомпания "Air Moldova", ГП "Centrul Aeronautic de Instruire", АО "Кишиневский цирк", ГП "Полиграфичекий комбинат в Кишиневе", АО "Moldtelecom", ГП "Nodul Hidroenergetic Костешты", ГП "Центральная типография", АО "Tutun-CTC", ГП "Vibropribor" и многое другое.

Ранее постоянный представитель Международного валютного фонда в республике Армине Хачатрян заявляла, что МВФ приветствует возобновление интереса властей Молдовы к приватизации государственного имущества.