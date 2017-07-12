Белоруссия хочет увеличить товарооборот с Молдовой в 1,7 раза

КИШИНЕВ, 12 июл — Sputnik. Как сообщил в среду в Минске вице-премьер Белоруссии Михаил Русый, Белоруссия и Молдова намерены в ближайшие два года увеличить взаимный товарооборот примерно в 1,7 раза — до 400 миллионов долларов в год.

"У нас разработана дорожная карта сотрудничества в различных секторах экономики. Поставлена задача выйти на 400 миллионов долларов. Я полагаю, что это вполне реально сделать за два года", — сказал Русый журналистам.

Он отметил, что в 2012 году страны имели практически такой товарооборот. Русый уточнил, что для восстановления товарооборота необходимо нарастить взаимные поставки в 1,7 раза.

По словам вице-премьера, страны намерены создавать совместные предприятия в АПК. Так, рассказал он, на территории Белоруссии можно реализовать совместный проект по переработке плодоовощной продукции из Молдовы, которая в Белоруссии не производится. Кроме того, продолжил он, стороны могли бы сотрудничать в области производства детского питания.

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Белорусская сторона также готова рассмотреть предложение о создании на своей территории завода по розливу молдавских вин, продолжил он, добавив, что целесообразно обсуждать возможность сотрудничества в сфере переработки молока, в частности, такое предприятие можно было бы создать в Молдове. Как, рассказал Русый, можно наладить производство в Молдове продукции на основе белорусского сухого молока.

Вице-премьер заявил, что Белоруссии и Молдове необходимо решить вопрос транспортного сообщения между государствами. В частности, он выразил надежду, что к сентябрю стороны смогут решить вопрос об авиасообщении между странами, открытие которого дало бы возможность активнее сотрудничать бизнесу, развивать туризм, а также "перехватить транзитные потоки".