Каждая искусственная неровность "съедает" до 175 литров топлива в день

КИШИНЕВ, 16 июл — Sputnik. Искусственные неровности, или как еще их принято называть "лежачие полицейские", оказывается не столь безобидны как кажется на первый взгляд. Из-за одного-двух процентов водителей-лихачей вынуждено страдать подавляющее большинство автовладельцев, причем как в прямом, так и в переносном смысле.

Экономист Сергей Унгуряну провел исследование, в котором пришел к любопытным выводам: ежедневно каждый "лежачий полицейский" "съедает" около двух сотен литров топлива.

"Были сделаны расчеты для таких улиц как Каля Ешилор и Алба Юлия. Я подсчитал сколько каждая из этих искусственных неровностей дополнительно топлива и эмиссии дает. Для Каля Ешилор получилось 175 литров дополнительного топлива в день", — сказал Унгуряну в интервью радиостудии Sputnik Молдова.

Помимо дополнительного расхода топлива искусственные неровности провоцируют и повышенный выброс в атмосферу продуктов сгорания.

По мнению Унгуряну, искусственные неровности были установлены, чтобы обезопасить пешеходов от 1-2 процентов автовладельцев, представляющих опасность для пешеходов. Однако, "лежачие полицейские" не справляются с этой задачей. По словам эксперта, после установки препятствий общее количество ДТП в Кишиневе не изменилось.