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Встреча премьера Молдовы Павла Филипа с экспертами миссии МВФ

Зачем приехали эксперты МФВ в Молдову: что ждет граждан страны

© Photo: пресс-служба правительства Молдовы
Экономика
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Очередной визит экспертов миссии МВФ в Кишинев: зачем приехали специалисты международной финансовой организации и, что они заявили властям страны

КИШИНЕВ, 17 июл — Sputnik. Премьер Молдовы Павел Филип обсудил с экспертами миссии Международного валютного фонда во главе с Беном Келмансоном изменения в области экономики и социального сектора, прогресс, достигнутый в результате внедрения меморандума о сотрудничестве с МВФ, а также дальнейшие действия, которые должны быть предприняты властями республики.

Эксперты международной финансовой организации находятся в Кишиневе с рабочим визитом с 17 по 21 июля. В ходе встречи с главой правительства Молдовы представлен новый постпред МВФ в республике Владимир Тулин. Он сменит на этом посту Армине Хачатрян, мандат которой завершается в августе этого года.

"Программа с МВФ помогла нам вернуть доверие зарубежных партнеров, а также сфокусироваться на обеспечении ее (программы — ред.) внедрения", — сказал Филип.

В ходе встречи стороны обсудили дорожную карту приоритетных до конца этого года реформ, согласованную между парламентом и правительством. "Эта дорожная карта — сигнал того, что мы идем дальше в плане реформ, которые мы проводим не для МВФ, ЕС, а для граждан Молдовы", добавил премьер.

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Келмансон, в свою очередь, отметил работу правительства в продвижении реформ. По его словам, цель нынешнего визита миссии МВФ связана с получением информации о макроэкономической ситуации, налогово-бюджетной и денежной политиках, а также о других важных направлениях. Все это происходит в преддверии второго обзора программы сотрудничества, запланированного на осень этого года.
Молдавский премьер отметил, что будут приложены все усилия для того, чтобы осенняя проверка со стороны МВФ прошла успешно.

Ранее по рекомендациям МВФ в Молдове стартовала пенсионная реформа, которая предполагает постепенное повышение пенсионного возраста и его уравнивание для всех на уровне 63 лет. Кроме того, с подачи МВФ в Молдове прошла волна роста тарифов как на отопление, так и на электричество. Кроме того, эксперты международной финансовой организации неоднократно заявляли, что приветствуют возобновление интереса властей Молдовы к приватизации государственного имущества.

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Теги:
новости в Молдове, реформы, МВФ
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