Почему при банкротстве банка государство гарантирует лишь 6000 леев

Sputnik попытался понять, как так вышло, что официальная гарантия банковских вкладов немногим превышает среднюю зарплату по стране

КИШИНЕВ, 21 сен — Sputnik. Во всех учебниках по финансам авторы старательно выписывают аксиому, что средний класс – это основа любой экономики. На тех, кто активно потребляет и при этом создает рабочие места, зиждется любое государство. Логично, что эта прослойка активно использует банковские продукты – кредиты, депозиты, онлайн-банкинг.

Но вот, как верить сегодня банкам, если государство официально обозначило потолок гарантирования депозитов (максимальная сумма, выплачиваемая одному вкладчику) в 6000 молдавских леев.

И это независимо от количества валютного вклада — всего лишь около 300 евро, чуть больше средней зарплаты по стране…

В Молдове смещено понятие среднего класса

Почему так происходит? Об этом Sputnik поинтересовался у экономического эксперта.

"Во-первых, у нас смещено понятие среднего класса. Те люди, которые держат свои депозиты в молдавских банках, это скорее не средний класс, а граждане, чей доход заставляет их свои небольшие сбережения сохранять в банках. Они используют депозиты исключительно как механизм сохранения заработанных средств", — считает экономист Роман Киркэ.

По его словам, именно поэтому мы и имеем ту ситуацию, когда количество депозитов превышает в два раза количество выданных кредитов.

"С другой стороны, система банковского страхования у нас была внедрена на экспериментальном уровне, а не как функциональная модель. При банкротстве банков и попадании финансового учреждения в сложную ситуацию скорее используется санация банка, или так называемый "бэйлаут", — пояснил экономист.

"Бэйлаут" (с англ. Bailout) означает финансовую политику, направленную на выкуп государством у банков проблемных активов, чтобы защитить людей, которые размещают свои деньги на депозитах.

Что говорит закон о гарантиях клиента

В Молдове существует Фонд гарантирования депозитов в банковской системе, который сохраняет вклады на условиях и в пределах, установленных законом. А регламентируют эту отрасль Закон о гарантировании депозитов физических лиц в банковской системе № 575-XV от 26 декабря 2003 года.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Прожиточный минимум в Молдове: все ли получают "минималку"

Лимит гарантирования (максимальная выплачиваемая депоненту сумма) составляет 6 000 молдавских леев независимо от количества, размера и валюты депозитов, размещённых в банке.

"Под прессингом международных структур, в том числе и МВФ, Нацбанк Молдовы скорее идет по пути ужесточения интервенций в сфере деятельности коммерческих банков, а не гарантирования отдельно взятых продуктов банков. Иными словами, используется не механизм индивидуальной защиты людей, которые хранят свои деньги на депозитах, а применяются механизмы и инструменты защиты банковской системы в целом", — считает Киркэ, комментируя эту пресловутую цифру.

Стоит, правда, отметить, что подвижки в этом вопросе будут уже с зимы, — точнее с 1 января 2018 года — тогда планируется увеличение размера лимита гарантирования до 20 000 леев. И опять-таки 20 тысяч леев независимо от того, сколько денег на счету у клиента.