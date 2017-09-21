Сезон уборки винограда в Молдове затянется: какой урожай ждет страну

Уборка винограда в Молдове началась с белых сортов - Шардоне и Фетяска Албэ: по прогнозам специалистов, в нынешнем году в стране соберут порядка 620-ти тысяч тонн винограда

КИШИНЕВ, 21 сен — Sputnik, Дарья Чернега. По прогнозам министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Молдовы, сезон уборки винограда в этом году может затянуться до ноября. И это несмотря на то, что специалисты рекомендуют завершить работы до середины следующего месяца.

Как отмечают в ведомстве, в настоящее время собрана примерно пятая часть урожая. На одном из винодельческих предприятий Молдовы нехватка рабочих рук вынудила руководство закупить современные комбайны во Франции. Каждая машина заменяет труд ста работников.

"Мы не можем использовать новую технику абсолютно для всех сортов винограда. Некоторые из них требуют ручного сбора для того, чтобы сохранить качество", — рассказал координатор винодельческого комбината Виктор Ефрос.

© Sputnik/ Вадим Русу Виноград - польза и вред любимой в Молдове ягоды

Уборка винограда в Молдове началась с белых сортов, таких как Шардоне и Фетяска Албэ.

По прогнозам профильного министерства, в нынешнем году будет собрано порядка 620-ти тысяч тонн винограда. Из них 510 тысяч это — технические сорта, остальное — столовые.

Специалисты ожидают роста урожайности примерно на 10%. Такой прогноз основан на том, что в уходящем сезоне виноградари лучше справились с защитой растений от болезней.

Согласно статистике, в 2016-м году экспорт молдавского вина в страны СНГ в денежном выражении превысил поставки в государства Европейского Союза в соотношении 4,79 миллиардов долларов против 3,53.