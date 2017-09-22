Тирасполь предлагает компромисс по вопросу автотранспорта

ТИРАСПОЛЬ, 22 сен — Sputnik, Ирина Ляхова. Внешнеполитическое ведомство Приднестровья направило официальное обращение в адрес всех участников формата "5+2" по разрешению вопроса участия приднестровского автотранспорта в международном движении. Об этом заявил глава ведомства Виталий Игнатьев на совещании у лидера Приднестровья Вадима Красносельского, сообщает Sputnik со ссылкой на пресс-службу приднестровского руководителя.
"Это официальное обращение с изложением позиции Приднестровья, тех компромиссных шагов, на которые мы готовы пойти по этим вопросам", — отметил Игнатьев.
Приднестровский дипломат высказал мнение, что разрешить проблему возможно уже в ближайшее время, для этого лишь необходима волевая готовность молдавских властей.
"Данная проблема может быть решена в самое ближайшее время при наличии соответствующей политической воли со стороны Кишинева и их готовности к принятию компромиссных решений", — отметил Игнатьев.
По словам Красносельского, Приднестровье в интересах граждан допускает возможность использования нейтральных номерных знаков и технических паспортов.
"Граждане должны регистрировать автомобили, получать соответствующие документы и номерные знаки по месту проживания. Это общепринятая мировая практика. Диалог в этом направлении должен быть продолжен", — подчеркнул он.
Глава внешнеполитического ведомства рассказал также о направлении Приднестровьем обращения в адрес международных партнеров с призывом оказать содействие в поиске компромисса и по другим, ранее озвученным позициям и предложениям участников переговорного процесса в формате "5+2".