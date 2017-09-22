Тирасполь предлагает компромисс по вопросу автотранспорта

Приднестровские власти направили обращение в адрес международных партнеров по переговорному процессу, в том числе касающегося вопроса передвижения приднестровского автотранспорта за пределами региона.

ТИРАСПОЛЬ, 22 сен — Sputnik, Ирина Ляхова. Внешнеполитическое ведомство Приднестровья направило официальное обращение в адрес всех участников формата "5+2" по разрешению вопроса участия приднестровского автотранспорта в международном движении. Об этом заявил глава ведомства Виталий Игнатьев на совещании у лидера Приднестровья Вадима Красносельского, сообщает Sputnik со ссылкой на пресс-службу приднестровского руководителя.

"Это официальное обращение с изложением позиции Приднестровья, тех компромиссных шагов, на которые мы готовы пойти по этим вопросам", — отметил Игнатьев.

Приднестровский дипломат высказал мнение, что разрешить проблему возможно уже в ближайшее время, для этого лишь необходима волевая готовность молдавских властей.

"Данная проблема может быть решена в самое ближайшее время при наличии соответствующей политической воли со стороны Кишинева и их готовности к принятию компромиссных решений", — отметил Игнатьев.

По словам Красносельского, Приднестровье в интересах граждан допускает возможность использования нейтральных номерных знаков и технических паспортов.

"Граждане должны регистрировать автомобили, получать соответствующие документы и номерные знаки по месту проживания. Это общепринятая мировая практика. Диалог в этом направлении должен быть продолжен", — подчеркнул он.

Глава внешнеполитического ведомства рассказал также о направлении Приднестровьем обращения в адрес международных партнеров с призывом оказать содействие в поиске компромисса и по другим, ранее озвученным позициям и предложениям участников переговорного процесса в формате "5+2".