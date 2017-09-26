Молдова получила последний транш румынского кредита

Предоставленный Молдове румынский кредит "шел" в нашу страну почти два года

КИШИНЕВ, 26 сен – Sputnik. Молдова получила заключительный транш кредита, предоставленного Румынией, сообщили во вторник в министерстве финансов.

Как уточнили в ведомстве, 40 миллионов евро, эквивалентных 745,3 миллиона леев поступили на счет Минфина 25 сентября.

"Финансовую помощь используют для финансирования плана расходов, предусмотренных в Законе о государственном бюджете на 2017 год", — подчеркнули в министерстве.

Еще в октябре 2015 года Румыния обещала выделить Молдове кредит в размере 150 миллионов евро под 1,5% годовых, который перечислялся бы республике траншами в течение пяти лет. Однако из-за политического кризиса в Молдове выделение займа было отложено до прояснения ситуации в стране.

© Sputnik/ Evghenii Panasenco Кто приносит Молдове больше всего денег

Румыния обусловила финансовую поддержку рядом конкретных мер по проведению реформ, направив молдавским властям список первоочередных действий, от которых зависело обещанное Бухарестом финансирование. Среди них: утверждение "дорожной карты" для подписания соглашения с МВФ, выдвижение пакета законодательных инициатив, направленных на улучшение бизнес-среды, проведение системного анализа уязвимостей в банковской системе. Эти проекты не были приняты единогласно.

Только 24 августа 2016 года Молдова получила первую часть финансовой помощи в размере 60 миллионов евро. Затем румынские власти сообщили, что вторую часть денег РМ не получит до заключения соглашения с МВФ. В ноябре 2016-го совет директоров Международного валютного фонда утвердил трёхлетнюю программу финансовой помощи Молдове почти на 179 миллионов долларов.

Таким образом вторую часть денег — 50 миллионов евро страна получила в феврале этого года.