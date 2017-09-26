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Молдова получила последний транш румынского кредита

© Фото: pixabay.com
Экономика
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Предоставленный Молдове румынский кредит "шел" в нашу страну почти два года

КИШИНЕВ, 26 сен – Sputnik. Молдова получила заключительный транш кредита, предоставленного Румынией, сообщили во вторник в министерстве финансов.

Как уточнили в ведомстве, 40 миллионов евро, эквивалентных 745,3 миллиона леев поступили на счет Минфина 25 сентября.

"Финансовую помощь используют для финансирования плана расходов, предусмотренных в Законе о государственном бюджете на 2017 год", — подчеркнули в министерстве. 

Еще в октябре 2015 года Румыния обещала выделить Молдове кредит в размере 150 миллионов евро под 1,5% годовых, который перечислялся бы республике траншами в течение пяти лет. Однако из-за политического кризиса в Молдове выделение займа было отложено до прояснения ситуации в стране. 

Молдавские леи
© Sputnik/ Evghenii Panasenco
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Румыния обусловила финансовую поддержку рядом конкретных мер по проведению реформ, направив молдавским властям список первоочередных действий, от которых зависело обещанное Бухарестом финансирование. Среди них: утверждение "дорожной карты" для подписания соглашения с МВФ, выдвижение пакета законодательных инициатив, направленных на улучшение бизнес-среды, проведение системного анализа уязвимостей в банковской системе. Эти проекты не были приняты единогласно.

Только 24 августа 2016 года Молдова получила первую часть финансовой помощи в размере 60 миллионов евро. Затем румынские власти сообщили, что вторую часть денег РМ не получит до заключения соглашения с МВФ. В ноябре 2016-го совет директоров Международного валютного фонда утвердил трёхлетнюю программу финансовой помощи Молдове почти на 179 миллионов долларов.

Таким образом вторую часть денег — 50 миллионов евро страна получила в феврале этого года.

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Теги:
транш, кредит, министерство финансов, Молдова, Румыния
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