Молдова получила последний транш румынского кредита

КИШИНЕВ, 26 сен – Sputnik. Молдова получила заключительный транш кредита, предоставленного Румынией, сообщили во вторник в министерстве финансов.
Как уточнили в ведомстве, 40 миллионов евро, эквивалентных 745,3 миллиона леев поступили на счет Минфина 25 сентября.
"Финансовую помощь используют для финансирования плана расходов, предусмотренных в Законе о государственном бюджете на 2017 год", — подчеркнули в министерстве.
Еще в октябре 2015 года Румыния обещала выделить Молдове кредит в размере 150 миллионов евро под 1,5% годовых, который перечислялся бы республике траншами в течение пяти лет. Однако из-за политического кризиса в Молдове выделение займа было отложено до прояснения ситуации в стране.
Румыния обусловила финансовую поддержку рядом конкретных мер по проведению реформ, направив молдавским властям список первоочередных действий, от которых зависело обещанное Бухарестом финансирование. Среди них: утверждение "дорожной карты" для подписания соглашения с МВФ, выдвижение пакета законодательных инициатив, направленных на улучшение бизнес-среды, проведение системного анализа уязвимостей в банковской системе. Эти проекты не были приняты единогласно.
Только 24 августа 2016 года Молдова получила первую часть финансовой помощи в размере 60 миллионов евро. Затем румынские власти сообщили, что вторую часть денег РМ не получит до заключения соглашения с МВФ. В ноябре 2016-го совет директоров Международного валютного фонда утвердил трёхлетнюю программу финансовой помощи Молдове почти на 179 миллионов долларов.
Таким образом вторую часть денег — 50 миллионов евро страна получила в феврале этого года.