В Приднестровье депутаты вступились за молодых специалистов

В Верховном Совете Приднестровье разразились жаркие споры по законопроекту о подоходном налоге с физических лиц

ТИРАСПОЛЬ, 27 сен — Sputnik, Ирина Ляхова. Приднестровские депутаты отклонили инициативу правительства о принятии изменений в Закон о подоходном налоге с физических лиц. Камнем преткновения стал вопрос отмены стандартных налоговых вычетов, предоставляемых молодым специалистам, а также лицам, впервые вступившим в брак в течение первых трех лет брака. Парламентарии уверены, такое нововведение ухудшит и так не самое благополучное финансовое положение социально-незащищенных слоев населения.

"Закон принимать нельзя. Министерство посчитало, насколько "богаче" станет наш бюджет, но не посчитало, насколько беднее в результате принятия этого закона станут наши граждане", — заявил Олег Хоржан.

По мнению Андрея Сафонова, отмена налоговых вычетов скажется в первую очередь на социально-уязвимых слоях населения, и законопроект идет вразрез со взятым курсом на социально-ориентированную экономику.

"Сейчас как никогда стоит вопрос наполняемости бюджета и этим занимаются все органы власти. Но под удар упразднения налогового вычета по подоходному налогу попадают самые социально-уязвимые слои населения. К ним относятся молодые специалисты, а мы как раз недавно обсуждали вопрос помощи им, к ним относятся доноры, а также заслуженные люди, которые получали свои награды за конкретные заслуги", — подчеркнул он.

© Sputnik / IRINA LEAHOVA В Приднестровье намерены ввести налоги в два этапа

"Ситуация сложная, нет достаточных источников покрытия дефицита бюджета. Но, отменяя налоговый вычет для некоторых категорий граждан, мы снижаем уровень их жизни, хотя они и без того в сложном положении", — заметила вице-спикер парламента Галина Антюфеева.

Руководитель минфина Ирина Молоканова, объясняя необходимость принятия законопроекта, напомнила, что бюджет 2017 года принят с большим дефицитом.

"В настоящее время есть уже серьезность с исполнением бюджета 2017 года. Источник покрытия дефицита по социально-незащищенным статьям — тот, который планировался, нам не поступил, и сейчас складывается ситуация невозможности выплаты даже заработной платы и пенсии в полном объеме в сентябре", — отметила она.

Глава минэкономразвития Сергей Оболоник, представлявший законопроект, обратил внимание на то, что ряд льгот, вычетов не имеет адресности, и правительство работает не с целью ухудшить состояние наибеднейших слоев населения, а для того, чтобы "сфокусироваться на возможной и реальной помощи по незащищенным группам, не разбрасывая ресурсы не глядя".

"Речь идет не о вводе новых налогов, не об увеличении налоговой нагрузки населения, а о вычетах, которые в некоторых случаях нерациональны либо не совсем обоснованы, о ревизии вычета льгот в рамках здравого смысла", — отметил Оболоник.

Пакет законопроектов по налоговым изменениям, в который входил также закон о подоходном налоге с физических лиц, депутаты должны рассмотреть до 1 октября, иначе нововведения невозможно будет включить в расчет бюджета на 2018 год. Правительственный законопроект по подоходному налогу на физлиц не прошел первого чтения, депутаты большинством голосов высказались за его отклонение.