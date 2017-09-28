Нацбанк Молдовы сделал важное заявление

КИШИНЕВ, 28 сен — Sputnik. Исполнительный комитет Национального банка Республики Молдова (НБМ) принял решение сохранить базисную ставку, применяемую по основным краткосрочным операциям денежной политики, на текущем уровне 7,5% годовых, сообщается на официальном сайте НБМ.

Остались неизменными и ставки по кредитам overnight — 10,5% и по депозитам overnight — 4,5%.

Также Нацбанк решил сохранить норматив обязательных резервов по привлеченным средствам в молдавских леях и в неконвертируемой валюте на текущем уровне 40%. Норматив обязательных резервов по привлеченным банками средствам в конвертируемой иностранной валюте остался неизменным, на уровне 14% от расчетной базы.

В августе 2017 года объем новых кредитов увеличился на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а новых привлеченных депозитов снизился на 26,2%.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI На что граждане Молдовы чаще всего берут кредиты

Данное решение, как сообщили в Нацбанке, направлено на создание условий, способные вернуть и удерживать уровень инфляции около целевого показателя в 5% на среднесрочный период с возможным отклонением ±1,5 процентного пункта.





В течение 2017 года регулятор неоднократно повышал ставки по своим операциям. В первый раз это произошло в январе прошлого года, когда базисная ставка рефинансирования была увеличена до 8,5% годовых. В феврале этот показатель достиг 13,5%. После непродолжительного "затишья", в мае, регулятор повысил базисную ставку рефинансирования до 14,5%, в июне — до 15,5%, в июле — до 17,5%, а в августе — 19,5%. После чего НБМ удерживал установленный показатель. В дальнейшем некоторое время Нацбанк удерживал установленный показатель. По итогам февраля 2016 года Нацбанк впервые понизил базисную ставку рефинансирования на 0,5 процентных пункта до 19%. Затем регулятор продолжил "приоткрывать подачу кислорода", таким образом, в июне этот показатель достиг 10% годовых. На протяжении нескольких месяцев Нацбанк не вносил корректировки, а в октябре понизил этот показатель до 9%. На таких позициях регулятор перешел и в 2017 год. Ставка, применяемая по основным краткосрочным операциям денежной политики, не менялась и оставалась на уровне 9% вплоть до июня. После чего начал "ослабевать гайки".