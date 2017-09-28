Стало известно место Молдовы в рейтинге конкурентоспособности ВЭФ

Молдова улучшила свои позиции в Глобальном рейтинге конкурентоспособности, поднявшись за год сразу на 11 позиций - с 100 на 89 место

КИШИНЕВ, 28 сен — Sputnik. В представленном Всемирным экономическим форумом (ВЭФ) отчете The Global Competitiveness Report 2017–2018 (рейтинге по индексу глобальной конкурентоспособности) Молдова за минувший год улучшила свои показатели на 11 пунктов, заняв 89-е место среди 137 стран, отмечается в сообщении ВЭФ.

Исследование Всемирного экономического форума "Глобальный индекс конкурентоспособности 2017-2018" основывается на комбинации общедоступных статистических данных и результатов опроса управляющих компаний 137 стран мира.

Молдова с индексом 3,99 на 89-ом месте. Среди основных ее проблем значатся коррупция, политическая нестабильность, недостаточная доступность к финансированию, правительственная бюрократия.

Румыния с 4,28 баллами расположилась на 68-ом месте. При этом год назад она была на 62-ом. Украина поднялась с 85-го на 81-ое место, Россия — с 43-его на 38-ое

В рейтинге по индексу глобальной конкурентоспособности Россия в рейтинге заняла 38-е место, Казахстан – 57, Грузия — 67, Армения — 73, Таджикистан — 79, Молдова — 89, Украина – 81, Кыргызстан — 102-е место.

Десятка наиболее конкурентоспособных экономик мира по ВЭФ: 1 — Швейцария, 2 — США, 3 – Сингапур, 4 – Нидерланды, 5 — Германия, 6 — Гонконг, 7 — Швеция, 8 – Великобритания, 9 – Япония и 10 — Финляндия.