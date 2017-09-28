Как Молдова стала частью нового пути "Из варяг в греки" благодаря поезду "Викинг"

КИШИНЕВ, 28 сен — Sputnik. Контейнерный поезд "Викинг", следующий по маршруту от Балтийского до Черного морей, за год увеличил грузопоток на 38%, сообщает Sputnik Литва.

С января по август поезд "Викинг" перевез 26 тысяч единиц двадцатифутовых эквивалентов (ДФЭ, англ. TEU), за тот же период прошлого года — 19 тысяч.

Больше всего грузов следовало из Литвы в Беларусь — 12,1 тысячи ДФЭ (на 37% больше), и обратно — 10,2 тысячи (на 22% больше). Из Украины в Литву — было отправлено 1,1 тысячи ДФЭ (в 4 раза больше), обратно — 2,5 тысячи (в 2 раза больше).

Как говорится в сообщении, стороны, участвующие в проекте поезда "Викинг", в следующем году не будут менять тарифную политику.

Контейнерный поезд "Викинг" — совместный проект Литвы, Беларуси, Украины, Молдовы, Румынии, Болгарии, Грузии, Азербайджана, который соединил порты в Клайпеде, Одессе и Ильичевске.