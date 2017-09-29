В Молдову приедет ревизор: на что обратят внимание эксперты МВФ

В скором времени в Молдову прибудет оценочная миссия МВФ: спикер парламента республики рассказал, на что, в частности, намерены обратить внимание иностранные эксперты

КИШИНЕВ, 29 сен — Sputnik. Спикер парламента Молдовы Андриан Канду рассказал, когда в республику прибудет следующая оценочная миссия Международного валютного фонда, а также о том, на что намерены обратить внимание иностранные эксперты.

По его словам, первая оценочная миссия МВФ была проведена в апреле этого года. Тогда, как отметил политик, республика продемонстрировала хорошие результаты и "получила оценку 10" от международных экспертов.

"Следующая оценочная миссия ожидается 25 октября этого года. Специалисты проверят, в том числе, и текущую ситуацию в банковском секторе", — сказал Канду.

Он отметил, что на данный момент в Молдове три банка все еще находятся под надзором, а один под временным администрированием.

Все идет по плану…

Совет директоров МВФ на заседании 7 ноября 2016 года утвердил трехлетнюю программу финансовой помощи Молдове почти на 179 миллионов долларов.

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Молдавские власти перед заключением этого документы заявляли о том, что обязуются "решить проблему задолженности в энергетическом секторе и установить тарифы на уровне, обеспечивающем возмещение расходов", о которой упоминали специалисты международной организации. Таким образом, с подачи МВФ в Молдове прошла волна роста тарифов как на отопление, так и на электричество.

По рекомендациям МВФ в Молдове стартовала пенсионная реформа, которая предполагает постепенное повышение пенсионного возраста и его уравнивание для всех на уровне 63 лет. Кроме того, эксперты международной финансовой организации неоднократно заявляли, что приветствуют возобновление интереса властей Молдовы к приватизации государственного имущества.