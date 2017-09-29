На международной Российско-Молдавской выставке ожидается 70 компаний

Первая международная Российско-Молдавская выставка "EXPO-RUSSIA MOLDOVA 2017" и Кишиневский бизнес-форум пройдут в Республике Молдова с 10 по 12 октября

КИШИНЕВ, 29 сен — Sputnik. На выставке, организатором которой стало ОАО "Зарубеж-Экспо", будут представлены товары и услуги 70 российских компаний, заявил директор Торгово-промышленной палаты Республики Молдова Сергей Харя.

Он отметил, что в рамках мероприятия, которое состоится в Кишиневе во Дворце Республики, можно будет изучить инновационные разработки предприятий в различных отраслях промышленности. Среди которых, как добавил руководитель, агропромышленный комплекс, что очень актуально для Молдовы. Также будут представлены стенды строительство, медицина, образование, транспорт и другое.

По словам чиновника, в течение этих двух дней пройдет много двухсторонних встреч.

Это должно поспособствовать экономическому сотрудничеству между Россией и Молдовой.

"Обе стороны очень заинтересованы в проведении подобной выставки. Наши производители хотят найти новые рынки сбыта, в Молдавии они есть, и они достаточно выгодные", — заявил для Sputnik Молдова директор по международному сотрудничеству компании "Зарубеж-Экспо" Анатолий Николаев.

Сотрудник Торгового представительства России в Молдове Илья Меркурьев подчеркнул, что этот форум одинаково выгоден обеим сторонам.

"В этом году, первые семь месяцев показали, что товарооборот между нашими двумя странами растет. Причем экспорт из Молдовы в Россию вырос на 16 %, рост российского экспорта составляет 5 %", — заявил Меркурьев.

В рамках Первого Кишиневского Бизнес-форума "Перспективы расширения экономического сотрудничества России и Молдовы на современном этапе" состоятся круглые столы с участием руководителей профильных государственных и частных структур, министерств, управлений мэрии Кишинева, бизнес-сообществ. Будет проведена Контактно-Кооперационная биржа в формате В2В.

Также в рамках международной выставки в Молдове состоится и несколько культурных мероприятий, среди них кинофестиваль "Свидание с Россией" и флористическое шоу.