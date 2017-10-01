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Пенсии

Эксперт настаивает: рожденные после 1970 года пенсий не получат

© Sputnik/ Valeriy Melnikov
Экономика
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Председатель Ассоциации социологов и демографов Виктор Мокану прогнозирует пенсионный коллапс в недалеком будущем

КИШИНЕВ, 1 окт — Sputnik. Молдавские социологи неоднократно озвучивали скандальную информацию, которая в ближайшие годы может вызвать ни с чем не сопоставимый социальный коллапс.

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По их мнению, если пенсионная реформа не будет проведена в срок и качественно, граждане Молдовы, рожденные после 1970 года пенсий получать не будут.

Председатель Ассоциации социологов и демографов Виктор Мокану заявил Sputnik Молдова, что ситуация, в сравнении с прошлым годом, к сожалению, не изменилась.

"Говорят, что пенсионную реформу начали для того, чтобы обеспечить социальную справедливость. Возможно это так и есть — не исключаю, что есть специалисты, которым виднее. Но мне кажется, эта реформа начата потому, что невозможно более выплачивать пенсии из бюджета", — сказал социолог.

Эксперт утверждает, что существуют простые и всем известные методы бюджетной политики, без использования которых будущих пенсионеров в Молдове ждут тяжелые времена.

"Навести элементарный порядок в уплате налогов, что существенно пополнит бюджет и решит вопросы с пенсионными выплатами, потому что сейчас тенденция такова, что если существующее положение дел будет сохраняться, то люди, которые родились в Молдове после 1970 года пенсию вообще не увидят", — резюмировал Мокану.

Вместе с тем, некоторые эксперты утверждают, что итогом пенсионной реформы должен стать правильный баланс государственного и частных пенсионных фондов, что сможет обеспечить население пенсиями. Однако, насколько это удастся в Молдове воплотить на практике, эксперты судить не берутся.

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Теги:
пенсии, деньги
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