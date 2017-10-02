Как добиться компенсации от авиакомпании: что говорят эксперты

Что делать, если авиакомпания отказывается возмещать ущерб, причиненный в результате задержки или отмены рейса: первый шаг – заявление с требованием компенсации

КИШИНЕВ, 2 окт — Sputnik. В случае если авиакомпании отказываются возмещать ущерб, причиненный в результате задержки или отмены рейса, пассажирам следует обращаться в Агентство по защите прав потребителей.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Авиашоу в кишиневском аэропорту - лучшие кадры от Sputnik Молдова 31

Об этом заявил Sputnik директор Государственного органа гражданской авиации Раду Безнюк.

Согласно молдавскому законодательству, максимальная сумма, на которую могут рассчитывать пассажиры составляет 600 евро, и она эквивалентна той, на которую могут рассчитывать граждане ЕС в своих государствах.

Размер компенсации определяется в зависимости от дальности полета и от того, насколько опоздал самолет, рассказал руководитель Государственного органа гражданской авиации.

"До недавнего времени заявления на получение компенсации были редкостью, поскольку люди не знали, каков порядок обращений. В летний период Агентство по защите прав потребителей каждую неделю регистрировало порядка двух-трех заявлений подобного рода", — отметил Безнюк.

Все заявления, поступающие в Государственный орган гражданской авиации, ведомство также перенаправляет в Агентство по защите прав потребителей.

© Sputnik/ Наталья Селиверстова Личный опыт: как за границей туристу бесплатно вызвать врача

Кроме того, граждане имеют право миновать эту инстанцию и напрямую обращаться в суд, если авиакомпания отказывается возмещать ущерб.

"Операторы обычно избегают или отказывают в немедленной оплате компенсации. Потому что кроме нее, они должны оплатить еще и стоимость билета. И это все – прямые финансовые потери", — разъяснил чиновник.

В настоящее время из Молдовы осуществляются полеты в 40 городов мира.

Летом пассажиропоток увеличивается вдвое. Кроме того, пик приходится на зимние каникулы – с 15 декабря по 15 января, а также в период пасхальных праздников.