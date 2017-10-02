18:11 02 Октября 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 12°C
Прямой эфир
Поиск
Штаб-квартира Всемирного банка в Вашингтоне

От бедности до роста экономики: Всемирный банк "прошелся" по Молдове

© Flickr/ Shiny Things
Экономика
Получить короткую ссылку
42 0 0

Всемирный банк высказался по ситуации в экономике Молдовы: что ждет республику и как будет жить народ

КИШИНЕВ, 2 окт — Sputnik. Специалисты Всемирного банка рассчитали, что молдавская экономика вырастет в 2017 году на 3,5%. Такие данные приводятся в отчете международной финансовой организации.

"Ожидается рост экономики в 2017 году на 3,5%, что будет обусловлено хорошим урожаем и высоким уровнем внутреннего потребления на фоне больших показателей денежных переводов и роста заработных плат в частном и бюджетном секторах", — отмечено в сообщении ВБ.

В 2018 и 2019 году ВБ прогнозирует увеличение ВВП Молдовы на 3,8% и 3,6% соответственно.

Молдова и бедность

Специалисты Всемирного банка при этом высказались о своих ожиданиях по поводу показателя бедности в Молдове.

"Считаем, что средний уровень инфляции останется в целевом коридоре. В этом контексте, на основе продолжающегося роста зарплат по национальной экономике, денежных переводов и государственных трансфертов, ожидаем, что уровень бедности, который оценивается в 5,5 долларов в день к паритету покупательской способности, снизится на 3,2 процента в 2016-2019 годах", — отмечено в сообщении ВБ.

Молдавские леи
© Sputnik/ Rodion Proca
Бедность в Молдове умирает вместе с бедными

Простыми словами, эксперты Всемирного банка считают, что бедные в Молдове станут немного богаче.

Кредитная история Молдовы: в будущем нищета умножится>>>

Есть риски?

Наиболее существенные риски для базового сценария прогноза ВБ связаны с замедлением реализации реформ, необходимых для устойчивого роста. Парламентские выборы, запланированные на 2018 год, могут также повлиять на темпы внедрения повестки реформ. Также на показателях может отразиться экономическая ситуация и слабый спрос со стороны основных партнеров Республики Молдова (Евросоюза и СНГ).

Долговая проблема, или жизнь в кредит>>>

По теме

Минэкономики Молдовы верит в лучшее: ВВП не стабилен
Постсоветские квартиры: низкий ВВП ничем не замажешь
Теги:
ВВП, бедность, экономика, прогноз, Всемирный банк, Молдова
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Флаги Латвии и России
    Отношение положительное

    Мнение жителей Латвии о России в этом году значительно улучшилось: 47% опрошенных заявили, что относятся к соседней стране положительно.

  • Литовские железные дороги, архивное фото
    Проштрафились

    Еврокомиссия оштрафовала литовскую железнодорожную госкомпанию на 28 миллионов евро за разобранные пути из Мажейкяй в Реньге (Латвия).

  • Эммануэль Макрон
    Незаметное сражение

    Цифровой саммит лидеров стран ЕС в Таллинне стал полем незаметного сражения между сторонниками и противниками налога на интернет-компании.

  • Вход в здание Белнефтехима
    Не договорились

    Минск и Москва пока не пришли к компромиссу относительно цены на транзит белорусских нефтепродуктов через российские порты на Балтийском море.

  • Сыр
    Сырный край

    Фермер из высокогорного края Грузии — Тушети, стал победителем престижного международного фестиваля сыра The State of the raw milk в Италии.

  • Скачки на Бзыбском ипподроме
    Абхазия на коне

    Конноспортивные соревнования, приуроченные к 24-й годовщине Победы в Отечественной войне народа Абхазии, прошли на Бзыбском ипподроме.

  • Врач-хирург во время операции. Архивное фото
    Совет врача

    Российский кардиохирург Алексей Коротеев назначен советником премьер-министра Кыргызстана на общественных началах.

  • Министр обороны Таджикистана и офицеры силовых структур, архивное фото
    Снова в строй

    Нижняя палата парламента Таджикистана разрешила отставным офицерам силовых структур вернуться на службу для укрепления обороноспособности страны.

  • Военнослужащие вооруженных сил РФ
    Горные маневры

    Российские военные прибыли в Узбекистан для первых с 2005 года совместных учений с узбекскими коллегами на высокогорном полигоне.

  • Центр разведения и реабилитации леопарда в Сочи
    Возвращение барса

    Переднеазиатские леопарды, выпущенные на территории Кавказского заповедника, могут быть переселены в Дагестан и Северную Осетию.

  • Флаги Латвии и России
    Отношение положительное

    Мнение жителей Латвии о России в этом году значительно улучшилось: 47% опрошенных заявили, что относятся к соседней стране положительно.

  • Литовские железные дороги, архивное фото
    Проштрафились

    Еврокомиссия оштрафовала литовскую железнодорожную госкомпанию на 28 миллионов евро за разобранные пути из Мажейкяй в Реньге (Латвия).

Новости

Все новости
Все новости





Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Столкновения у избирательных участков в ходе референдума о независимости Каталонии
Столкновения в ходе референдума о независимости Каталонии
Марафон в Кишиневе – в команде Sputnik свой рекордстмен
Марафон в Кишиневе – в команде Sputnik свой рекордсмен
Противостояние Мадрида и Барселоны
Каталония в стремлении к независимости: мнение Мадрида и Барселоны

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться