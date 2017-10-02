От бедности до роста экономики: Всемирный банк "прошелся" по Молдове

Всемирный банк высказался по ситуации в экономике Молдовы: что ждет республику и как будет жить народ

КИШИНЕВ, 2 окт — Sputnik. Специалисты Всемирного банка рассчитали, что молдавская экономика вырастет в 2017 году на 3,5%. Такие данные приводятся в отчете международной финансовой организации.

"Ожидается рост экономики в 2017 году на 3,5%, что будет обусловлено хорошим урожаем и высоким уровнем внутреннего потребления на фоне больших показателей денежных переводов и роста заработных плат в частном и бюджетном секторах", — отмечено в сообщении ВБ.

В 2018 и 2019 году ВБ прогнозирует увеличение ВВП Молдовы на 3,8% и 3,6% соответственно.

Молдова и бедность

Специалисты Всемирного банка при этом высказались о своих ожиданиях по поводу показателя бедности в Молдове.

"Считаем, что средний уровень инфляции останется в целевом коридоре. В этом контексте, на основе продолжающегося роста зарплат по национальной экономике, денежных переводов и государственных трансфертов, ожидаем, что уровень бедности, который оценивается в 5,5 долларов в день к паритету покупательской способности, снизится на 3,2 процента в 2016-2019 годах", — отмечено в сообщении ВБ.

© Sputnik/ Rodion Proca Бедность в Молдове умирает вместе с бедными

Простыми словами, эксперты Всемирного банка считают, что бедные в Молдове станут немного богаче.

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Есть риски?

Наиболее существенные риски для базового сценария прогноза ВБ связаны с замедлением реализации реформ, необходимых для устойчивого роста. Парламентские выборы, запланированные на 2018 год, могут также повлиять на темпы внедрения повестки реформ. Также на показателях может отразиться экономическая ситуация и слабый спрос со стороны основных партнеров Республики Молдова (Евросоюза и СНГ).

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