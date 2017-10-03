Долговая яма ближе: топ-10 кредиторов, кому задолжала Молдова

Долг платежом красен: появилась информация об основных международных кредиторах республики, а также о суммах, которые задолжала Молдова зарубежным партнерам

КИШИНЕВ, 3 окт — Sputnik. В долгах, как в шелках — Молдова продолжает лететь в долговую яму. Таковы предварительные данные отчета Национального банка республики. Общий внешний долг Молдовы по итогам июня 2017 года достиг отметки в шесть миллиардов 549,23 миллиона долларов, что на 5% больше, чем в начале текущего года.

Как отмечено в исследовании, республика продолжает получать денежную поддержку из-за рубежа. В результате — прямой государственный долг Молдовы перед международными финансовыми организациями составил 1,28 миллиарда долларов, что на 6,2% больше в сравнении с показателями конца прошлого года.

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По данным Нацбанка, наибольшая сумма задолженности Молдовы приходится на Международную ассоциацию развития (IDA) и МВФ. На долю этих структур приходится 68,2% долга республики или 880,15 миллиона долларов. При этом около 200 миллионов страна задолжала Европейскому инвестиционному банку, Международному банку реконструкции и развития (IBRD) — 73,93 миллиона, а Международному фонду сельскохозяйственного развития (IFAD) — 63,68 миллиона.

Республика накопила долги и перед двусторонними кредиторами. Так, за отчетный период задолженность увеличилась на четверть до 314,97 миллиона долларов. В топ-5 самых крупных кредиторов республики вошли Румыния, Япония, Россия, США и Австрия.