В Приднестровье стартует отопительный сезон

О начале отопительного сезона объявил глава Законодательного собрания, а в правительстве по этому вопросу провели совещание, обсудив сроки подачи тепла

ТИРАСПОЛЬ, 4 сен — Sputnik, Ирина Ляхова. В Приднестровье начнется отопительный сезон. Об этом сообщил во время пленарного заседания Верховного Совета глава законодателей Александр Щерба.

"В ближайшее время в квартиры и дома приднестровцев начнут подавать долгожданное тепло", — сказал он.

В то же время в правительстве прошло совещание по вопросам начала отопительного сезона, сообщили в правительственной пресс-службе.

"По поручению председателя правительства с завтрашнего дня тепло поступит во все лечебные и образовательные учреждения, а со следующей недели подача тепла будет производиться в жилые дома", — отметили в пресс-службе.

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На совещании глава министерства промышленности и регионального развития Николай Глига подтвердил техническую готовность Тирастеплоэнерго и Бендерытеплоэнерго к отопительному сезону.