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Молдавские леи

Денег со стороны ЕС не хватило: как власти Молдовы "рихтовали" бюджет

© Sputnik/ Evghenii Panasenco
Экономика
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Семь раз отмерь и опять исправь: власти Молдовы корректируют госбюджет из-за нехватки грантов со стороны ЕС и увеличения статьи расходов за счет налогов и сборов

КИШИНЕВ, 5 окт — Sputnik, Елена Комолова. Правительству Молдовы пришлось в очередной раз внести коррективы в государственный бюджет на 2017 год. Первый раз поправки вносились в начале календарного года.

Молдавские леи
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
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Как пояснил министр финансов Октавиан Армашу, на этот раз изменения внесены как в статью расходов, так и доходов. В то же время бюджетный дефицит по сравнению с запланированным в начале года сократили на 125 млн леев — по расчетам Минфина, по итогам года он составит 4,16 миллиарда леев.

Бюджет наполняется за счет налогов и сборов

В первом семестре 2017 года национальная экономика продолжила позитивный тренд, который был начат в 2016 году.

"На данный момент денег в бюджете больше, чем планировалось. Рост в первую очередь объясняется увеличением налоговых поступлений. Если говорить о налогах и сборах, то в госбюджете наблюдается рост на два миллиарда 149,6 миллиона леев по сравнению с тем, что было запланировано на 2017 год", — сказал Армашу.

По его словам, это позволило увеличить и статью расходов. Как заявил глава Минфина, расходную часть госбюджета увеличили по двум направлениям.

Во-первых, деньги были направлены на увеличение зарплат работникам сектора образования. В тоже время был увеличен компонент инвестиций в основные активы, в инвестиционные проекты, в капитальные расходы.

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По его словам, таким образом, статья расходов в госбюджете увеличилась на 417,3 миллиона леев.

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Таким образом, дыры госбюджета власти страны залатали за счет населения республики, собрав довольно внушительную сумму налогов и других сборов. 

ЕС тормозит перевод траншей Молдове

Министр отметил, что в тоже время зарегистрировано сокращение поступлений в части грантов на 1,6 миллиарда леев.

"На этот год было предусмотрено несколько траншей бюджетной поддержки со стороны Европейского союза, однако процесс оценки проходил медленнее", — добавил министр.

Чиновник обратил внимание, что на данный момент проверены только направления. Речь идет о программах по либерализации визового режима, реформе в области общественных финансов, либерализации торговли DCFTA, а также реформе полиции.

"Это транши, которые мы получаем. Остальные направления, области находятся в процессе оценки. Мы получим деньги согласно договоренностям с ЕС в следующем году", — пояснил Армашу.

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Министр финансов добавил, что из общей суммы не поступивших в Молдову грантов 200 миллионов леев представляют транш макрофинансовой помощи со стороны ЕС.

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По его мнению, уже в первой половине января у Молдовы будут все предпосылки для получения первого транша макрофинансовой помощи. При этом, как пояснил глава Минфина, остальные деньги — это другие секториальные направления, которые еще не были оценены ЕС.

"Речь идет о программах в области образования, сельского хозяйства. Они находятся в процессе оценки. Мы включили в бюджет то, на что мы получили подтверждение, что деньги поступят. В остальном ожидаем, что деньги поступят в первой половине следующего года", — сказал Армашу.

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Он еще раз подчеркнул, что на техническом уровне нет никаких проблем, потому что на уровне правительстве соблюдаются абсолютно все обязательства.

"У нас есть прогресс в процессе внедрения Соглашения об ассоциации, плана действий и других обязательств, взятых нами перед ЕС и другими зарубежными партнерами.

Госдолг Молдовы

С учетом поправок, остаток государственной задолженности в номинальном выражении составил 57 миллиардов 363,6 миллиона леев, что на 5,4 миллиарда леев меньше в сравнении с планом.

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Доля госдолга в ВВП сократится, как ожидают в Минфине, на 5,3 процентных пункта и составит 38,7%.

Большая часть госдолга приходится на внешнюю задолженность.

В номинальном выражении сумма внешнего госдолга к концу 2017 года составит 33,29 миллиарда леев, что приравнивается к 22,5% от ВВП.

Исправленный проект с поправками в госбюджет на текущий год направлен на рассмотрение и утверждение в парламент Молдовы.

Кредит МВФ
© Sputnik/ Вадим Русу
Кредит МВФ

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Теги:
денег нет, транш, поступления, поправки, бюджет, госбюджет, деньги, Минфин, Октавиан Армашу, Евросоюз, ЕС, Молдова
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