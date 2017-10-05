Президент Молдовы высказался по поводу отношений с Россией

Экспорт молдавских фруктов и овощей в Россию существенно вырос: президент республики рассказал о положительной динамике и планах на будущее

КИШИНЕВ, 5 окт — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон отметил значительное увеличение экспорта фруктов и овощей на российский рынок. Как написал Додон на своей странице в соцсети Facebook по итогам встречи с председателем Ассоциации производителей и экспортеров фруктов из Молдовы, членом экономического совета при президенте республики Виталием Горинчой, "в результате договоренностей, достигнутых с президентом РФ Владимиром Путиным, экспорт фруктов и овощей на российский рынок значительно увеличился.

"В том числе винограда — в 18 раз, яблок — в три раза, абрикосов, вишни и черешни — в 1,4 раза. В то же время, сельскохозяйственные производители республики получили право экспортировать свою продукцию через все таможенные пункты Российской Федерации, что значительно упростило процедуру отправки товаров", — добавил Додон.

Он отметил, что продолжается работа над снятием некоторых таможенных пошлин на определенные категории продуктов, таких как: овощи, яблоки, груши, персики и т. д.

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"Этот вопрос будем обсуждать завтра на встрече с главой Федеральной службы по надзору в сфере охраны потребителей и благополучия человека в РФ Анной Поповой", — сообщил молдавский лидер.

По его словам, вопросы расширения списка товаров, а также производителей на российский рынок, снятия таможенных пошлин и другие вопросы сотрудничества между Россией и Молдовой будут обсуждаться на следующей неделе с президентом РФ в Сочи. Встреча Додона и Путина запланирована на 11 октября.

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