Валютный риск: эксперт расcчитал критический курс доллара к лею

Кошмар на валютном рынке республики - доллар и евро продолжают дешеветь по отношению к молдавскому лею: может ли курс вернуться к докризисным показателям

КИШИНЕВ, 5 окт — Sputnik. Неутешительная динамика наблюдается на валютном рынке Молдовы. Доллар и евро в прямом смысле лихорадит, а национальная валюта, пускай, и семимильными шагами, но все-таки крепнет. Каков предел падения доллара и евро, опасно ли то, что молдавский лей перешел в наступление, какой курс валют в Молдове может установиться в ближайшее время, в комментарии Sputnik рассказал экономический эксперт Виорел Гырбу.

"Не стоит говорить об укреплении молдавского лея в позитивных тонах. Быстрый рост лея по отношению к другим валютам — вторая часть кризиса. Если получится, что доллар или евро вдруг достигнут 16 молдавских леев, это нам аукнется серьезным кризисом в экономике. Нам это не нужно", — сказал Гырбу.

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По его словам, укрепление молдавского лея негативно повлияет на молдавскую экономику. Это, как отмел эксперт, означает проблемы и потери для бизнеса, в частности, для экспортеров. По мнению эксперта, "валюта все-таки будет более-менее стабильной".

"В этом году растет объем денежных переводов из-за рубежа. Кроме того, появился фактор, связанный с внешними инвестициями в экономику страны. Это также влияет на предложение валюты и в конечном итоге на курс молдавского лея по отношению к иностранным валютам", — сказал Гырбу.

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Как считает эксперт, лей не будет сильно меняться в цене по отношению к доллару и евро так, чтобы "американец" и "европеец" вернулись к докризисным показателям, когда доллар стоил 12 леев, а евро — 14-16 леев.

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