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Президент Молдовы Игорь Додон

Президент Молдовы рассказал, что ждет местных производителей

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Экономика
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Молдавский лидер Игорь Додон заявил, что работа для облегчения доступа производителей республики на российский рынок продолжается

КИШИНЕВ, 6 окт — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон в ходе встречи с главой Федеральной службы России по надзору в сфере защиты потребителей и благополучия человека Анной Поповой обратился с просьбой расширить список молдавских производителей фруктов и овощей, вин, консервов и мяса, обладающих правом экспорта на рынок РФ.

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© Sputnik/ Мирослав Ротарь
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Как написал Додон на своей странице в Facebook, в ходе беседы стороны затронули вопросы, связанные с экспортом продовольственной продукции на рынок РФ, с отменой таможенных сборов по определенным категориям товаров, с решением некоторых вопросов, связанных с расширением списка экспортеров садоводческой продукции.

"По результатам договоренностей с президентом России Владимиром Путиным, экспорт молдавских фруктов и овощей на рынок РФ значительно вырос, по некоторым категориям товаров — почти в 20 раз, по яблокам — почти в 3 раза, абрикосам, вишне и черешне — в 1,4 раза, вину — в 1,5 раза",- отметил Додон.

Молдавский лидер напомнил, что около 180 компаний получили право экспортировать свою продукцию на российский рынок.

"Мы заинтересованы в отмене таможенных сборов по 5 из 19 категориям товаров, введенных в 2014 году. Их отмена позволит увеличить экспорт продовольственной продукции из республики", — добавил президент.

Он также сообщил, что "обратился с просьбой расширения списка молдавских компаний производителей фруктов и овощей, вин, консервов и мяса, обладающих правом экспорта продукции на рынок Российской Федерации.

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© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
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В настоящее время дополнительно рассматривается 13 винных компаний и 3 консервных завода".

"Поблагодарил за отмену запретов на провоз фруктов и овощей через таможенные пункты Российской Федерации. В настоящее время таможенное оформление продукции (овощей и фруктов) возможно на любом таможенном пункте Российской Федерации, уполномоченном правом регистрации подобного вида продукции", — сказал Додон.

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По его словам, вместе с тем, "остается нерешенным вопрос о доступе на российский рынок фруктовых и овощных консервов и вин, таможенное оформление которых в настоящее время осуществляется только на пункте пресечения границы в Брянске".

"Продолжаем работать для облегчения доступа молдавским производителям на российский рынок. Все затронутые вопросы будут также вынесены на обсуждение в ходе моей встречи с Владимиром Путиным, которая состоится на следующей неделе в Сочи", — заключил Додон.

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Теги:
рынок, таможня, экспорт, Анна Попова, Игорь Додон, Владимир Путин, Молдова, Россия
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