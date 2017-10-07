Эксперт рассказал, что убивает экономику Молдовы

Позиции Молдовы в различных экономических рейтингах растут, однако, как считают эксперты, проблемы никуда не деваются

КИШИНЕВ, 7 окт – Sputnik. На днях были опубликованы результаты любопытного исследования. Молдова в Глобальном рейтинге конкурентоспособности заняла 89 место. Наша страна за год улучшила свои позиции и поднялась на 11 пунктов.

"Это вообще радует, что Молдова поднимается в рейтингах. Другое дело, насколько важны те индикаторы, которые определяются. Гораздо объективнее учитывать размер ВВП на душу населения", — рассказал в интервью Sputnik экономический эксперт Виорел Гырбу.

По его словам, даже учитывая всего лишь этот показатель, Молдова все равно относится к странам с примитивной экономикой, так как ВВП у нас в два раза ниже, чем даже в Боснии и Герцеговине (тоже не самой передовой в Европе).

"Это говорит о том, что экономика у нас не развита. И не так уж и хорошо обстоят дела с развитием бизнеса", — уточнил Гырбу.

Что это за исследование такое

Исследование Всемирного экономического форума "Глобальный индекс конкурентоспособности 2017-2018" основывается на комбинации общедоступных статистических данных и результатов опроса управляющих компаний 137 стран мира.

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Эксперты ВЭФ отмечают, что мировые экономики в целом не готовы к новой волне инноваций и автоматизации из-за того, что часть руководителей стран не провели необходимые реформы для адаптации своих рынков к конкурентной борьбе.

Коррупция и бюрократия – главные проблемы

Молдова с индексом 3,99 расположилась на 89-ом месте. Среди основных проблем значатся коррупция, политическая нестабильность, недостаточная доступность к финансированию, правительственная бюрократия.

"Там масса индикаторов, они измеряют разные сферы деятельности. Да, у нас изменилось законодательство, были предприняты определенные шаги. Но так или иначе важны не только нормативные акты, важно, как законы воплощаются в жизнь", — уточнил Гырбу.

По его мнению, озвученные выше проблемы были всегда актуальны для Молдовы.

"Даже если меняются места в рейтингах, проблемы тем не менее остаются", — подытожил эксперт.

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