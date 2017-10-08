Винная Молдова: в каких странах любят молдавский алкоголь

Молдавский алкоголь – визитная карточка нашей страны: в каких странах наше вино любят и покупают больше всего

КИШИНЕВ, 8 окт — Sputnik. В Национальный праздник День вина приятно рассказать, в каких странах любят спиртное молдавского производства. Своеобразный топ импортеров нашего алкоголя содержится в отчете Национального банка республики "Счета внешнеэкономической деятельности Республики Молдова за январь-июнь 2017 года (предварительные данные)".

Согласно статистике, во втором квартале этого года Молдова нарастила объемы экспорта алкогольной продукции на 11% с лишним. В денежно выражении республика выручила за счет продажи спиртного свыше 44 миллионов долларов. Как отмечено в отчете, больше всего на позитивную динамику повлиял рост поставок в Россию. Экспорт алкогольной продукции на российский рынок увеличился на 54,1%. Также возросли поставки в Румынию, Турцию и Венгрию, однако продолжается спад в торговле с США и Украиной.

В целом страны СНГ по-прежнему занимают лидирующие позиции в рейтинге крупных импортеров молдавского спиртного. В денежном выражении за счет продажи спиртного странам-участницам СНГ республика выручила во втором квартале 17,73 миллиона долларов.

Среди основных импортеров лидируют Беларусь, Россия, Украина и Казахстан. На эти государства приходится основная масса поставок алкогольной продукции местного розлива. В Беларусь во втором триместре этого года ушло спиртного на сумму в 9,25 миллиона. За счет продаж в Россию наша страна выручила около 4 миллионов долларов, а на Украину и в Казахстан — по два миллиона долларов.

Экспорт в европейские страны во втором квартале достиг суммы в 14,5 миллиона долларов США. В Европе больше всего молдавские вина пьют в Румынии. За счет поставок в страну-соседку, республика получила свыше трех миллионов долларов. В пятерку основных импортеров среди стран ЕС входят Польша, Чехия, Венгрия и Великобритания.

Спиртное производства нашей страны приобретают также Китай, США и Грузия.