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Металлургический завод в Рыбнице.

EXPO-RUSSIA MOLDOVA 2017: не пора ли наладить совместное производство

© Sputnik/ И. Зенин
Экономика
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18 0 0

EXPO-RUSSIA MOLDOVA 2017: не пора ли наладить совместное производство - мнение по этому вопросу высказала организатор выставки Светлана Забелина

КИШИНЕВ, 9 окт — Sputnik. Молдова может стать площадкой для бизнес-диалога между Россией и странами Запада, заявила в беседе с корреспондентом Sputnik Организатор выставки "EXPO-RUSSIA MOLDOVA 2017" Светлана Забелина.

Светлана Забелина
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Забелина: выставка "EXPO-RUSSIA MOLDOVA 2017" будет интересна всем

В рамках выставки "EXPO-RUSSIA MOLDOVA 2017", открытие которой запланировано на вторник, в Кишиневе будет представлена инновационная и высокотехнологичная продукция российских производителей, а также пройдёт Первый кишиневский бизнес-форум с участием руководителей государственных и частных структур, министерств и бизнес-сообществ.

"Для того, чтобы Молдова стала мостом для деловых контактов между Россией и Европой, существуют все предпосылки. Это и старые экономические связи между Москвой и Кишиневом, и русский язык", — отметила Забелина.

По ее словам, совместно с молдавской стороной российские компании могут наладить и общее производство.

"Среди наших экспортеров есть компании, которые закупают плодоовощную продукцию в виде сырья и уже потом перерабатывают ее. Но можно и что-о вместе производить. Думаю, что компании обеих стран могут создать совместную линию в Молдове", — сказала Забелина.

Она подчеркнула, что российские предприниматели заинтересованы и в инвестициях в Молдову.

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Теги:
бизнес, производство, "EXPO-RUSSIA MOLDOVA 2017", Светлана Забелина, Молдова, Россия
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